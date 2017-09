LA ONCE DEDICA UN CUPÓN A CILLORIGO DE LIÉBANA

Cillorigo de Liébana, en Santander, protagoniza el cupón de la ONCE del jueves 28 de septiembre, perteneciente a la serie ‘Mi pueblo’, dedicada a localidades con nombres singulares. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España esta localidad cántabra.

El cupón ha sido presentado por Raquel Pérez, delegada territorial de la ONCE en Cantabria, y Jesús Mª Cuevas, alcalde de Cillorigo de Liébana, acompañados en el acto por el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Gustavo Seco; el presidente de la Junta Vecinal de Bejes, José Manuel López y el concejal del Ayuntamiento, Gonzalo de la Vega.

La serie de cupones ‘Mi pueblo’ comenzó el pasado 6 de febrero, y consta de 91 cupones en los que aparecerán localidades cuyo nombre tiene alguna peculiaridad o es muy original. De esta serie han formado parte Cariño (A Coruña), Bienservida (Albacete), Dolores (Alicante), Balanegra (Almería), o Espejo (Álava).

Cillorigo de Liébana es un municipio de montaña con un paisaje de gran belleza y alto valor ecológico, por lo que pertenece al Parque Nacional de Picos de Europa. Los pueblos que forman el actual municipio de Cillorigo de Liébana aparecen documentados desde la Baja Edad Media.

Cuenta con un rico patrimonio histórico-artístico. Destaca la iglesia de Santa María de Lebeña, del siglo X, que es el más importante vestigio del arte mozárabe en Cantabria. El visitante debe, también, ver la Iglesia de San Juan Bautista, en Salarzón, neoclásica; la Iglesia de San Sebastián, en Ojedo, prerrománica del siglo IX.

Los amantes de la Naturaleza tienen visita obligada al Centro de Visitantes del Parque Nacional de Picos de Europa Sotama, que pretende que el visitante comprenda la vida en el Parque Nacional y la relación entre el hombre y la Naturaleza.

El senderista o el paseante tienen en esta zona un terreno que se adapta a sus condiciones físicas. Desde paseos cortos y suaves a sendas en altura, a través de pistas de montaña.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso