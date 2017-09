LA ONCE DEDICA UN CUPÓN A CABEZÓN DE LA SAL

Cabezón de la Sal protagoniza el cupón de la ONCE del miércoles, 27 de septiembre, perteneciente a la serie ‘Mi pueblo’, dedicada a localidades con nombres singulares. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España esta localidad cántabra.

El cupón ha sido presentado por Raquel Pérez, delegada territorial de la ONCE en Cantabria, y Víctor Manuel Reinoso, alcalde de Cabezón de la Sal, acompañados en el acto por el Presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Gustavo Seco, y los Concejales del Ayuntamiento, Marian Suero y Héctor Vélez.

La serie de cupones ‘Mi pueblo’ comenzó el pasado 6 de febrero, y consta de 91 cupones en los que aparecerán localidades cuyo nombre tiene alguna peculiaridad o es muy original. De esta serie han formado parte Cariño (A Coruña), Bienservida (Albacete), Dolores (Alicante), Balanegra (Almería), o Espejo (Álava).

Cabezón de la Sal, villa y capital del ayuntamiento, tiene un clima húmedo benigno. El gentilicio de sus habitantes es cabezonense o cabezoní. Es en la Edad Media cuando aparecen las primeras referencias a la palabra ‘Cabezón’ y la existencia de un territorio ligado a esta localidad. Sobre el origen del nombre, no hay unanimidad. Cabezón deriva de ‘Kapezone’, que se remonta a la época en que los romanos dominaban Cantabria y que significaba ‘medida’, palabra utilizada para la compra-venta de sal; aunque otros señalan que puede deberse al término ‘cabezo’ (cerro o montaña) porque se encuentra asentado sobre un gran yacimiento salino. Es a partir del siglo X cuando hay noticias de la explotación minera en Cabezón de la Sal. En 1630, Cabezón pasa a integrar la llamada Provincia de los Nueve Valles, creada por Felipe IV, y origen de la futura provincia de Santander, en el siglo XVIII.

