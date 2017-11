ONCE, FUNDACIÓN ONCE Y MICROSOFT COLABORARÁN EN ACCESIBILIDAD DE TECNOLOGÍA Y EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

( AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de nuestros clientes en la web http://ow.ly/wZ5730grbsn). La ONCE, Fundación ONCE y Microsoft firmaron este miércoles un convenio por el que renuevan su compromiso de colaboración en el ámbito de la accesibilidad tecnológica y el apoyo a las personas con discapacidad.

El acuerdo lo rubricaron Patricia Sanz, vicepresidenta de Políticas Sociales e Igualdad de la ONCE; Brad Smith, presidente de Microsoft Corporation, y Pilar López, presidenta de Microsoft España.

El convenio amplía la colaboración estratégica que las tres entidades mantienen desde hace veinte años con el objetivo de promover la mejora de la accesibilidad de las tecnologías de la información, fomentar el uso de herramientas accesibles en la escuela e impulsar la empleabilidad e integración laboral de los jóvenes con discapacidad.

El nuevo convenio tendrá como línea de de actuación prioritaria la mejora de la empleabilidad de personas con discapacidad. Con el fin de mejorar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el acceso al empleo, se impulsarán conjuntamente actividades de inserción laboral y formación en tecnología. Asimismo, se promoverá el acceso de jóvenes con discapacidad a las carreras STEM (por sus siglas en inglés: Science, Technology, Engineering, Mathematics).

También se dará atención especial a la accesibilidad en la escuela. Las tres entidades colaborarán en la puesta en marcha de acciones de formación del profesorado en materia de nuevas tecnologías, fomentando la generación de contenidos accesibles y cualquier otra acción que contribuya a promover el acceso a la educación inclusiva para las personas con discapacidad.

En materia de tecnologías más accesibles, la ONCE, Fundación ONCE y Microsoft colaborarán en la promoción de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas a través de iniciativas de divulgación de tecnologías accesibles. Asimismo, el Cidat (Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica) de la ONCE y Microsoft colaborarán en el testeo de la usabilidad de los productos de la compañía y en el desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito de la accesibilidad.

DOS DÉCADAS

Microsoft y la ONCE y su Fundación llevan colaborando desde hace veinte años. Su historia se remonta a 1997, año en el que firmaron un primer acuerdo, gracias al que un equipo técnico de la ONCE se unió a los grupos de desarrollo de Windows de Microsoft en su sede central de Redmond para colaborar en el desarrollo de herramientas que permitieran hacer accesible a personas ciegas y con discapacidad visual el sistema operativo de la compañía. En 2004, el por entonces CEO de Microsoft, Bill Gates, reafirmó la colaboración de la empresa con la ONCE a través de la ampliación de su acuerdo para mejorar la investigación y desarrollo tecnológico y garantizar a las personas con discapacidad el pleno acceso a las nuevas tecnologías.

En España, más de cuatro millones de personas tiene algún tipo de discapacidad y su inserción en el mercado laboral es baja -la tasa de paro de las personas con certificado de discapacidad es superior al 32%-. Las empresas demandan cada vez profesionales más cualificados, tanto en sus estudios como en el manejo de las nuevas tecnologías. La mejora en el acceso y en la formación tecnológica se convierte en algo absolutamente imprescindible para ayudar a los jóvenes con cualquier tipo de discapacidad en su inserción en el mercado laboral y a desarrollar una mejor carrera profesional.

Para Patricia Sanz Cameo, vicepresidenta de la ONCE, este acuerdo supone un “paso muy destacado en el esfuerzo de la Organización por lograr que la tecnología que puede ayudar a la inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida no olvide a las personas con discapacidad. El ejemplo de la labor de Microsoft provocará, sin duda, un gran impacto y arrastre, para que todo el mundo de las tecnologías no olvide este necesario enfoque de accesibilidad universal y diseño para todos”.

“El compromiso de Microsoft es el de potenciar y permitir a cualquier persona hacer y conseguir más. Trabajamos con organizaciones de todo el mundo para crear políticas y programas que promuevan la inclusión digital y proporcionen a todas las personas un mejor acceso a la educación, el empleo y los servicios públicos. Buen ejemplo de ello es la ampliación de nuestro acuerdo con la ONCE y su Fundación, que nos permite contribuir en el acceso a tecnología, mejora de la educación de personas con discapacidad y de su inserción en el mundo laboral, donde cada vez son más necesarias las habilidades tecnológicas”, señaló Pilar López, Presidenta de Microsoft España.

