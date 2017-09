LA ONCE SE SUMA A LA CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DE BAENA

La ONCE dedica el cupón de fin de semana del próximo sábado, 9 de septiembre, al IV Centenario de la Traslación de Nuestra Señora de Guadalupe de Baena, en Córdoba.

La directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, ha presentado este martes la imagen de este cupón al alcalde de Baena, Jesús Rojano, en un acto en el que también participó la hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de Guadalupe, Josefa Ortiz, el consiliario Jesús Corredor, y el director de la ONCE en Lucena, José Antonio Gómez.

Cinco millones y medio de cupones reproducen una imagen de la virgen con su niño en brazos y la imagen corporativa y la leyenda del IV Centenario de la Traslación de Nuestra Señora de Guadalupe Baena-Córdoba 1617-2017.

Aguilera destacó que este cupón quiere poner en valor en toda España el trabajo de solidaridad que congrega la devoción en torno a la virgen de Guadalupe en Baena y animó a la Hermandad y al Ayuntamiento a seguir trabajando juntos a favor de la integración de las personas con discapacidad en la sociedad.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Para el próximo viernes, 8 de septiembre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva “lotto” de Europa que juegan ya 16 países europeos, ofrece un bote de 22 millones de euros para la primera categoría. Al Eurojackpot comenzaron jugando Alemania, Holanda, Dinamarca, España, Estonia, Eslovenia, Italia y Finlandia a los que se han sumado entre otros Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega o Suecia.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos autorizados.

