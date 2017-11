OLAZÁBAL Y NADAL ORGANIZAN UN TORNEO DE GOL BENÉFICO EN FAVOR DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y REFUGIADOS

Google Plus

El tenista número 1 del mundo, Rafa Nadal, y el golfista José María Olazábal volverán a unirse los próximos 24 y 25 de noviembre en Son Servera (Mallorca) para disputar el torneo de golf benéfico que en esta edición irá en favor de jóvenes con discapacidad intelectual y de personas refugiadas.

El Olazabal&Nadal Invitational by Pula Golf Resort llega este año a su quinta edición, que reunirá tanto a golfistas profesionales como amateurs de todo el mundo con el objetivo de recaudar fondos a favor de colectivos desfavorecidos.

Concretamente, la recaudación que se obtenga este año se destinará a la labor que realiza Acnur con los refugiados a través de Sport Mundi, mientras que la Fundación Rafa Nadal destinará estos fondos a su proyecto Más que Tenis, dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y que actualmente cuenta con 18 escuelas en toda España.

En las cuatro ediciones anteriores se recaudaron un total de 500.000 euros, que fueron destinados a proyectos sociales, como el llevado a cabo en el Centro de la Fundación Rafa Nadal, en Palma de Mallorca, donde se desarrolla un proyecto educativo complementario a la formación escolar dirigido a menores que viven en situaciones desfavorecidas; a becas comedor para familias en exclusión; centros de acogida a través de Cáritas e iniciativas contra la trata de seres humanos que Ayuda en Acción desarrolla en Nepal, entre otros.

En el Olazabal&Nadal Invitational by Pula Golf Resort también tendrán un papel fundamental chefs de prestigio mundial, quienes aportarán su creación en los fogones a la causa solidaria. En esta edición será la mallorquina Macarena de Castro y el gallego Luis Veira, ambos estrella Michelín, además de los reconocidos Santi Taura y el alemán Frank Rosin, quienes protagonicen la vertiente culinaria del torneo.

Este evento es posible gracias a los patrocinadores Cap Vermell Estate, Park Hyatt Mallorca, Nike, Guzmán Global, AG Middle East, Bator Tabor, Nakheel Landscapes, NCM Network, Aparthotel Baden, Costa Navarino, Sentido Pula Suites Spa&Golf (hotel oficial) y JFernando Family WInes (vino oficial) y a las empresas colaboradoras Dalrit, Cuixot, Ferrerico, Marabans Coffe and Tea, Fibonacci y Coca-Cola.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso