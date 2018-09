Nace la primera red social centrada en el bienestar de los empleados

La aseguradora de salud Cigna lanza Humans 4 Health by Cigna, la primera red social colaborativa de profesionales de Recursos Humanos que tiene como objetivo ayudar a estos especialistas a encontrar soluciones a los desafíos relacionados con la salud y bienestar de los empleados. Se trataría de la primera comunidad en España dirigida a analizar y debatir los retos en materia de gestión de personas y experiencia del empleado. Con esta iniciativa, la compañía buscadivulgar el know-how de los profesionales más influyentes del sector y ofrecer información actualizada sobre la prevención y promoción de la salud en las empresas.

“El capital humano es el principal valor de una organización, independientemente de su tamaño. Por ello, es de vital importancia cuidarlo y ofrecer un lugar de trabajo que atienda sus necesidades. Todas las acciones encaminadas a mejorar el bienestar y salud de la plantilla han de considerarse una inversión, y es el departamento de Recursos Humanos, con su carácter estratégico y transversal, el mejor indicado para promover la adopción de estas acciones”, ha destacado Juan José Montes, director general de CignaEspaña, durante la presentación de Humans 4 Health by Cigna en un evento celebrado en The Place, espacio de innovación de The Valley.

Por su parte, Ana Romeo, directora de Recursos Humanos de Cigna, ha subrayado: “somos conscientes de que el contexto actual ofrece retos constantes a los que muchas veces no sabemos cómo enfrentarnos. Gracias al lanzamiento de Humans 4 Healthby Cigna, queremos situarnos al lado de los departamentos de Recursos Humanos y demostrarles que el binomio innovación y salud es clave para consolidar el carácter estratégico de su área de trabajo”.

Así, algunos de los temas que se abordarán en la plataforma son el manejo de las emociones en el ámbito profesional, alimentación y vida saludable, estrés laboral, cuidado de la salud de colectivos concretos (embarazadas, personas con problemas de visión, etc.) o gestión del tiempo, entre otros. En este sentido, está comprobado que las iniciativas enfocadas al cuidado de la salud de los empleados ayudan a mejorar la salud física y mental, al mismo tiempo que contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia a una organización, reforzar la cultura corporativa, incrementar la productividad y retener y atraer talento.

Y es que, según el último estudio elaborado por la aseguradora de salud, ‘Cigna 360° Wellbeing Survey’, para el 74% de los españoles contar con un programa de salud y bienestar es algo primordial a la hora de elegir una empresa en la que trabajar.





¿Cómo funciona? Resolución de retos en cadena relacionados con la salud

En cuanto a su funcionamiento, la mecánica de participación comienza con la grabación de entrevistas a diferentes responsables de RRHH. En dichas intervenciones, los participantes lanzan su reto a la comunidad Humans 4 Health by Cigna. Los usuarios de la plataforma pueden responder a las cuestiones planteadas tras completar el proceso de registro y de esta manera continuar la cadena planteando nuevos retos.

El proyecto ya cuenta con la participación de influyentes directivos de Recursos Humanos como Mónica García (Orange), Jesús Beltejar (Nutreco y Tecnya), Paula Rodrigo (Vass), Juan Tinoco (LG), Guillermo Suardiaz (BBVA) o Raquel García (The Valley), entre otros. Estos profesionales han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida a los desafíos de Humans 4 Health by Cigna, aportando su experiencia y casos de éxito en la gestión de personas en las organizaciones.

La plataforma está abierta a cualquier interesado en asuntos de salud laboral. Sin embargo, para poder participar, interactuar o elegir las mejores respuestas a los retos, votando y comentando para generar conversación, es necesario estar registrado. Todos aquellos que formen parte de la comunidad, además de tener contacto directo con profesionales de influencia y acceso a información actualizada, contarán con la posibilidad de formar parte de las actividades Humans 4 Health by Cigna acerca de la importancia del cuidado de la salud de las empresas.