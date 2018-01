EL 60% DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS ESTÁ SIN VACUNAR EN EL SUR DE SIRIA

Seis de cada 10 menores de cinco años de la región de Dara Oriental, en el sur de Siria, no han recibido todas las dosis correspondientes de vacunas contra enfermedades prevenibles y los niños y las mujeres son quienes tienen mayores dificultades para acceder a una asistencia médica adecuada.



Así lo señaló este martes Médicos Sin Fronteras (MSF) a partir de dos informes realizados a partir de sendas encuestas en salud comunitaria en Dara Oriental, donde viven unos 200.000 habitantes. El primero de ellos fue una valoración preliminar realizada en julio de 2016 y el segundo se hizo el pasado mes de mayo a modo de una primera evaluación de seguimiento.

Los informes indican la ayuda humanitaria y la asistencia médica deben incrementarse para cubrir las necesidades sanitarias de las comunidades de Dara Oriental, sobre todo las carencias médicas para madres y niños, como la deficiente atención prenatal y el riesgo del elevado número de partos realizados en la propia vivienda.

Además, alrededor del 60% de los menores de cinco años no ha recibido las suficientes dosis de vacunas para prevenir enfermedades y las operaciones militares están detrás de casi la mitad de los casos de hogares en los que se había registrado el fallecimiento de uno de sus miembros.

“Hemos hablado con personas cuyas viviendas habían sido dañadas por ataques aéreos, en algunos casos hasta en múltiples ocasiones y que viven en condiciones de vulnerabilidad", dijo Ghassan Aziz, director del Programa de Vigilancia Sanitaria para el Centro de Avance de la Medicina Humanitaria de MSF de Amán.

Aziz apuntó que “las mujeres y los niños son los que presentan mayor dificultad para acceder a una atención médica adecuada”, por lo que abogó por “aumentar la asistencia humanitaria, en particular en el sur de Siria, y la manera más eficiente de proporcionar dicha ayuda es a través de las fronteras”.

Un cirujano de MSF que prefiere no revelar su nombre por seguridad afirma que la guerra ha dañado la infraestructura del hospital donde trabaja y falta personal sanitario con experiencia, pese a que la violencia ha disminuido.

"Para acceder a la atención médica, muchos pacientes tienen que recorrer largas distancias. El transporte es caro y mucha gente no se lo puede costear. Las instalaciones de salud que siguen en pie están alejadas y la mayoría de los hospitales están mal equipados. En algunos casos, los pacientes se ven obligados a recorrer varios lugares antes de poder encontrar la atención médica que necesitan. A veces eso no ocurre hasta que llegan a Damasco”, añadió.

Vistas las necesidades médicas en las áreas investigadas, MSF toma nota de la renovación de la Resolución 2165 (ahora 2393) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del pasado 19 de diciembre, para permitir a las agencias humanitarias utilizar rutas a través de las líneas del frente y las fronteras para llevar ayuda a Siria.

Sin embargo, Médicos Sin Fronteras apuntó que, pese a estas medidas, siguen existiendo graves dificultades para asistir a los más de 13 millones de sirios que necesitan ayuda humanitaria, de los cuales más de seis millones son desplazados internos, la mitad de ellos situados en zonas asediadas por los combates.

“La ayuda a través las fronteras sigue siendo vital y esencial para llegar a la población del sur de Siria”, indicó el responsable de la Unidad de Oriente Medio y del Centro para el Avance de la Medicina Humanitaria, Aitor Zabalgogeazkoa, quien concluyó: “Ayuda humanitaria independiente en las zonas más afectadas por el conflicto sigue siendo una de las principales necesidades”.



