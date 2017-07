NIÑOS CON CÁNCER PIDE EL 33% DE DISCAPACIDAD PARA LOS MENORES CON ESTA ENFERMEDAD

Google Plus

La Federación Española de Padres de Niños Con Cáncer (Niños Con Cáncer) ha solicitado que se modifique la ley para garantizar el reconocimiento de una discapacidad del 33% a los niños y adolescentes con cáncer desde el mismo momento del diagnóstico.

Según informó este martes Niños Con Cáncer, “los menores que padecen esta enfermedad se enfrentan a una situación de desventaja”. Según recordó la federación, hace cinco meses se consiguió la aprobación de una segunda proposición no de ley por parte de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados sobre esta petición.

Sin embargo, “la actual normativa estatal todavía no contempla esta situación de discapacidad en la que se encuentra el niño al ser diagnosticado y comenzar cualquiera de los tratamientos agresivos y prolongados que le van a proporcionar”.

En una nota informativa la federación subrayó que “desde ese día se interrumpen todas las actividades de su vida diaria, como ir al colegio, jugar o relacionarse con otros niños, y, en la mayoría de los casos, este periodo se alarga entre uno y dos años. De manera que esperar seis meses o a la finalización del tratamiento para su concesión no se ajusta a las necesidades de este colectivo y priva a los niños y a sus familiares del acceso a los servicios y prestaciones a los que tienen derecho”.

Ante esta situación, Niños Con Cáncer ha lanzado la campaña #Dales33%, con la que pretende llegar a toda la sociedad a través de las redes sociales para concienciar de esta situación.

