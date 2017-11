LAS NIÑAS SUFREN EL 70% DEL ‘CYBERBULLYING’ A MENORES

- El perfil de las víctimas es el de chicas entre 10 y 14 años. El 70% de los escolares que sufren acoso en la Red o ‘cyberbullying’ son niñas, convirtiéndose en un tipo de acoso que se ceba con el género femenino pese a que el abuso escolar fuera de Internet afecta por igual tanto a chicos como chicas, según se desprende de un informe elaborado por la Fundación ANAR y Mutua Madrileña.

Entre los motivos que desencadenan el acoso, los menores citan la marginación por ser diferentes, tener una discapacidad, ser introvertidos o no seguir las mismas tendencias o gustos que la mayoría. “En algunas ocasiones los niños acosados destacan por inteligencia, características de su personalidad e incluso atractivo físico”, precisan los expertos.

Las dos entidades mencionadas han presentado este miércoles una guía de preguntas y respuestas para ayudar a padres y profesores a reconocer y actuar frente al acoso escolar, un documento que incluye datos no solo sobre el perfil de víctima de acoso -generalmente entre 10 y 14 años-, sino que aporta claves para evitarlo.

Excusas para no ir al colegio, rechazo de uso del teléfono móvil o inventarse dolores de barriga son algunos de los síntomas que pueden alertar a los padres de que su hijo o hija puede ser víctima de acoso escolar. El manual se basa en las recomendaciones y conclusiones de expertos en educación, psicología, derecho y seguridad.

MÁS DE UN AÑO EN PEDIR AYUDA

Otra de las conclusiones de los estudios realizados para elaborar la guía es que las víctimas suelen tardar más de un año en alertar de que están siendo objeto de burlas o acoso en el entorno escolar o las redes.

De hecho, lo peor, a juicio de los expertos que han elaborado la guía, son las “risas, silencios y comentarios de las personas que lo presencian”. Y es que el papel de los testigos para detectar un caso ‘bullying’ es “decisivo” dados los miedos que suelen experimentar las víctimas para reconocer su situación, en muchas ocasiones por vergüenza o por miedo a no ser creídos.

NO RESPONSABILIZAR AL MENOR

Benjamín Ballesteros, psicólogo y director de Programas de la Fundación ANAR, señaló que hay “tres cosas que los padres no debemos hacer cuando nuestro hijo nos cuenta que sufre acoso escolar”. Son “sobrerreaccionar, sobreprotegerles y no implicarle en la búsqueda de soluciones”.

Para combatir el acoso escolar, tanto presencial como el ‘cyberbullying’, las dos entidades impulsoras de la guía también inician hoy una campaña por redes sociales para llegar a los chicos y chicas con mayor vulnerabilidad de sufrir estas agresiones con el lema ‘No alimentes al monstruo’, que pretende “no dejarles indiferentes e intentar lograr su rechazo al acoso”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso