SOL, NIEBLAS Y CASI MEDIA ESPAÑA A MÁS DE 15ºC EN NOCHEBUENA Y NAVIDAD

- Sólo lloverá en las islas occidentales de Canarias hasta el domingo por la mañana. Este fin de semana, que coincide con la Nochebuena y la Navidad, traerá cielo soleado, nieblas persistentes en áreas del interior de la mitad norte peninsular, casi media España a más de 15ºC y lluvias en las islas occidentales de Canarias, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El predominio de las altas presiones en la atmósfera provocará una situación de tiempo anticiclónico y estable en la mayor parte del país con muy pocas variaciones meteorológicas y sin nevadas. Los termómetros superarán los 15ºC en todas las provincias costeras, la mayor parte del resto de la mitad sur peninsular y los dos archipiélagos.

La predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, indica que este sábado son probables las nieblas matinales en el sur de Huesca y Lleida, el oeste de la Meseta Norte, zonas de la Meseta Sur y Mallorca.

Debido a una depresión en altura, Nochebuena traerá cielos nubosos y lluvias en Canarias, que serán más débiles y menos probables en las islas más orientales, y el sol brillará en el resto del país, salvo en las zonas de niebla, si bien habrá algunos intervalos nubosos en el noroeste de Galicia, el Cantábrico oriental, el noroeste de Navarra, el noreste de Baleares y el área del Estrecho, donde no se descarta alguna precipitación débil.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios y se esperan heladas débiles en los Pirineos y, puntualmente en otras zonas altas de la península. Los termómetros marcarán los valores más elevados en Santa Cruz de Tenerife (22ºC); Las Palmas de Gran Canaria (21); Almería, Cádiz y Huelva (19) y Castellón de la Plana, Córdoba, Girona, Málaga, Melilla, Murcia y Valencia (18), mientras que las capitales más frías serán Lleida y Valladolid (6ºC de temperatura máxima); León, Palencia y Zamora (7), y Burgos y Salamanca (8).

Este sábado soplarán intervalos fuertes de viento de componente este en las islas de mayor relieve de Canarias y en el Estrecho.

NAVIDAD

Por otro lado, este domingo, día de Navidad, continuarán las nieblas persistentes en el sur de Huesca y Lleida, el oeste de la Meseta Norte y zonas de la Meseta Sur.

Canarias seguirá con nubes y lluvias, que irán tendiendo a remitir por el oeste a medida que transcurran las horas, y el cielo despejado o poco nuboso predominará en el resto del país, excepto donde haya niebla. Se esperan algunos intervalos nubosos en el Cantábrico oriental, el noroeste de Navarra y, sin descartar alguna lluvia débil ocasional, en el área del Estrecho.

Las temperaturas diurnas no experimentarán cambios importantes, con ligeros ascensos en zonas de montaña de la mitad norte peninsular y heladas puntuales en algunas áreas montañosas de la península.

Este domingo habrá intervalos fuertes de viento de componente este en Canarias y en el Estrecho, y de componente noroeste en el noreste de Cataluña.

PRÓXIMA SEMANA

Por otra parte, la próxima semana continuará en general con la situación de tiempo estable y cielos soleados o poco nubosos en casi toda España, aunque con nieblas matinales en bastantes zonas del interior peninsular y Mallorca, que serán persistentes en la Meseta Norte, zonas de Castilla-La Mancha y, según avance la semana, más probablemente en las depresiones del noreste de la península.

La Aemet no descarta alguna lluvia débil y ocasional en los litorales de Galicia y el Cantábrico, y, a partir del martes, en el área mediterránea, con precipitaciones más probables e intensas en algunos puntos del litoral peninsular. A partir del jueves, 29 de diciembre, aumentará la probabilidad de lluvias en Canarias.

La semana que viene apenas cambiarán las temperaturas, con ligeros descensos diurnos al principio en el área cantábrica interior y la cuenca del Ebro, y aumentos en zonas de Castilla y León, y después con descensos en el área mediterránea y, al final, en Canarias.

Habrá heladas débiles en áreas del interior peninsular y, desde el próximo miércoles, intervalos fuertes de viento de levante en el Estrecho, el litoral de Alborán y Canarias.

