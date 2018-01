EL SORTEO DE NAVIDAD DE LA ONCE REPARTE MÁS DE 27 MILLONES ENTRE MÁLAGA, CÁDIZ, GRANADA, ALICANTE Y MURCIA

El Sorteo de Navidad de la ONCE, celebrado en la mañana de este lunes 1 de enero, ha repartido 27.600.000 euros con 69 cupones premiados con 400.000 euros cada uno, que se han vendido en distintas localidades de las provincias de Málaga, Cádiz, Granada, Alicante y Murcia.



La provincia de Málaga ha sido la más afortunada con un total de 8 millones de euros del primer premio del Sorteo de Navidad de la ONCE. Hasta Marbella han ido a parar 4 millones de euros con diez cupones vendidos por Óscar Manuel César Sánchez.

En Campillos, el agente vendedor Juan Antonio Parejo ha repartido otros 2 millones de euros con cinco cupones premiados; la misma cantidad ha tocado entre los vecinos de Antequera, donde Antonio Fuentes vendido otros cinco cupones premiados con 400.000 euros cada uno.

En la provincia de Cádiz se han repartido un total de 6.800.000 euros con 17 cupones premiados. Hasta Los Barrios han ido a parar 4 millones de euros gracias al vendedor Alfonso Gómez, quien ha vendido 10 cupones de este primer premio. Y en Algeciras se han vendido los otros 7 cupones agraciados con 400.000 euros cada uno. Cinco de ellos los ha repartido Francisco Castilla, y los otros dos Mónica Galera.

Además, en la localidad granadina de Santa Fe han tocado otros 4 millones de euros con 10 cupones premiados con 400.000 euros cada uno que ha repartido el vendedor Antonio Plata. Y otros 4 millones de euros han ido a parar a Alicante donde Sergio Barrera ha vendido otros diez cupones agraciados.

También los vecinos de Torre-Pacheco festejan ya la lluvia de millones que se han repartido en la localidad murciana (3.600.000 euros), gracias a 9 cupones vendidos por Dolores Galindo.

El primer premio del Sorteo de Navidad de la ONCE también ha llevado la suerte y la ilusión a acertantes de Granollers (Barcelona), Ponferrada (León) y Oropesa del Mar (Castellón), donde se ha vendido un cupón premiado con 400.000 euros en cada localidad.

Además de los 27,6 millones de euros repartidos en los premios de primera categoría, a razón de 400.000 euros el cupón, el Sorteo de Navidad de la ONCE ha dejado también otros casi dos millones de euros en premios de 40.000 euros al cupón (segunda categoría) y 20.000 euros al cupón (tercera categoría).

Se han repartido premios de 40.000 euros al cupón en La Rinconada (Sevilla); Santa Pola y Orihuela (Alicante); San Sebastián de los Reyes (Madrid); Puerto de Santa Cruz (Tenerife); Lominchar (Toledo) y Zaragoza. Y están de fiesta también en Candelaria (Tenerife), con 40 cupones repartidos a razón de 20.000 euros cada uno; en Los Santos de Maimona (Badajoz), con 20 vecinos premiados a razón de 20.000 euros el cupón; en Martorell (Barcelona), con 200.000 euros entre 10 cupones premiados; y premios de 20.000 euros al cupón en Benissa (Alicante); Villanueva de la Serena (Badajoz); San Antoni de Portmany (Ibiza); y El Vendrell (Tarragona).

Sólo en premios mayores, el Sorteo de Navidad de la ONCE ha repartido 29.360.000 euros, a los que hay que añadir otros premios de diferentes categorías, que se pueden consultar en www.juegosonce.es.

El Sorteo de Navidad de la ONCE, celebrado en la mañana de hoy ha puesto en juego 75 premios de 400.000 euros, y otros tantos de 40.000 y 20.000 euros, así como premios de 500, 400, 300, 200, 100, 50, 20 y 10 euros.



