PEPE NAVARRO, ISABEL GEMIO Y NURIA ROCA, ENTRE LOS COLABORADORES DEL NUEVO PROGRAMA DE CARLOS HERRERA EN TVE

Isabel Gemio, Pepe Navarro, Nuria Roca y Santiago Segura figurarán entre los colaboradores de ‘¿Cómo lo ves?’, el nuevo programa de Carlos Herrera que estrenará La 1 de TVE este domingo (22.05 horas).

La cadena pública presentó hoy en rueda de prensa los detalles de este espacio de dos horas en directo para la noche de los domingos, que supone el regreso a TVE del actual conductor de las mañanas de la COPE.

‘¿Cómo lo ves’? es un formato que se ha emitido ya en Reino Unido, Italia y varios países árabes, y que en España producirá Zebra Producciones. En cada entrega se plantearán varios temas de actualidad con preguntas a la audiencia, que se podrán contestar a través de una aplicación gratuita.

En el plató, un grupo de seis invitados que irán cambiando cda semana tomarán partido por las respuestas de los espectadores e intentarán predecir lo que realmente piensan quienes les están viendo. Además, tres familias de diferentes zonas de España intervendrán desde sus casas en la discusión.

Carlos Herrera se declaró hoy encantado de volver a TVE después de casi 20 años de ausencia de la pequeña pantalla, porque TVE “es donde he sido feliz desde mi más tierna infancia”. Herrera asegura que ha recibido varias ofertas estos años para regresar a la televisión, pero ha aceptado en esta ocasión porque el proyecto es “divertido y dinámico” por la interactividad que plantea con la audiencia y porque le permite compaginarlo bien con la radio.

Reconoce que el éxito en televisión es imprevisible, pero en este caso se trata de un formato testado de forma positiva en otros países. Sobre la competencia que tendrá con Ana Pastor en laSexta y con ‘Gran Hermano’ en Telecinco, dice que son dos programas “magníficos”, pero piensa poner “mucho interés para plantarles cara en la batalla por la audiencia.

Desde la dirección de TVE y la productora insisten en que éste no será “un programa de debate político” y que Carlos Herrera “no viene a opinar, sino a que otros opinen”, en palabras de José Velasco, de Zebra.

DISPARATE

Pero Carlos Herrera quiere dejar claro que no se hurtará ningún tema de actualidad, incluido el conflicto catalán. Sobre este asunto, el periodista andaluz dijo que la parece “una sinrazón y un disparate la fractura" que se ha creado en la sociedad catalana. “Cataluña goza de un autogobierno que prácticamente no goza ninguna otra región en el mundo, y era absolutamente innecesario y artificial ese empeño por la independencia como el futuro de una Arcadia feliz”. Herrera es partidario ahora de “aplicar la legalidad y discutir dentro de ella, sin rehenes, y después empezar a juntar los trozos de la vajilla”·.

Sobre las críticas que ha provocado su fichaje por TVE, Herrera dice que se las toma “con humor” y quitando hierro a la opinión que puedan lanzar unos pocos a través de las redes sociales, más si provienen, añade, “de una secta dentro de un partido político”.

Ni TVE ni Herrera quieren concretar el número de programas pactados por contrato. Dicen que todo dependerá del respaldo de la audiencia, y Herrera no supedita su permanencia en TVE a que se cambie pronto o no al nuevo Consejo de Administración de RTVE.

