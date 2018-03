NARBONA URGE A UNA NUEVA POLÍTICA DEL AGUA Y A AMPLIAR EL DEBATE AUTONÓMICO AL LOCAL

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, urgió este miércoles en el Fórum Europa a reorientar la política del agua desde un enfoque centrado en la oferta a otro de gestión de la demanda para aprovechar todos los recursos ante la evidencia del cambio climático y también a extender el debate sobre el Estado autonómico para abarcar también la administración local.



Narbona presentó la conferencia que pronunció el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, en la tribuna informativa que organiza Nueva Economía Fórum. Además de ensalzar a Caballero como “todo un lujo para los socialistas”, sus mayorías absolutas en Vigo y su colaboración con él cuando ella era ministra, subrayó que el PSOE quiere que el municipalismo sea “cada vez más visible” en sus propuestas.

En concreto, aprovechando que Caballero se reunirá hoy con la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, dijo que “los ayuntamientos tienen que estar presentes en la política del agua”, y matizó que, ante el cambio climático, y en línea con las bases aprobadas por el PSOE en esta materia, dicha política “tiene que ser profundamente reorientada de la oferta a la gestión de la demanda para aprovechar todos los recursos que tenemos”, y “hay que ser capaces de gestionar la depuración y la reutilización” del agua.

En segundo lugar, Narbona señaló que el debate sobre el Estado autonómio “sería completamente insuficiente si no pudiéramos dar un nuevo horizonte de mayor seguridad y eficacia al trabajo de los alcaldes”.

Por el contrario, la presidenta del PSOE no quiso entrar en polémicas cuando se le preguntó, a su llegada al Fórum Europa, por la ausencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y ex secretarios generales del PSOE como Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba de la Escuela de Buen Gobierno del partido, que tiene lugar entre hoy y el día 18. Dijo que por esta ausencia “hay que preguntárselo a ellos”, y se limitó a recordar que hay más de 200 invitados, no sólo socialistas sino también expertos independientes, por lo que no pederá importancia en caso de que se confirme que no acudirán.



