FIESTA NACIONAL. CATALUÑA Y LA MUERTE DEL PILOTO MARCAN LA RECEPCIÓN EN EL PALACIO REAL

La muerte del piloto Borja Aybar que participó en el desfile por la Fiesta Nacional y el futuro de Cataluña marcaron la recepción que los Reyes ofrecieron este 12 de octubre en el Palacio Real de Madrid, a la que acudieron más de 1.400 personas, la más multitudinaria desde la proclamación del Rey, a la que asistieron 3.000 invitados. Entre ellos destacó la presencia del presidente del Banco de Sabadell y una veintena de exministros socialistas.

La muerte del capitán Borja Aybar, al estrellarse el eurofighter que pilotaba cuando regresaba a su bordo, sumió de tristeza el salón del trono, en el que se lleva a cabo el tradicional saludo de los Monarcas a sus invitados en el Día de la Fiesta Nacional.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el que se inicia el saludo o 'besamanos', habló durante unos segundos con el Rey para comunicarle que se iba de inmediato a Albacete. A continuación fue la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien dialogó con los Reyes para transmitirles las últimas noticias que le llegaban sobre el accidente. La cara de don Felipe transimitía dolor y tristeza.

Los salones del Palacio de Oriente estabán a reventar con más de 1.400 invitados que acudieron a esta cita, la más numerosa de la historia, a excepción de la proclamación de Felipe VI. Todos querían trasladar al Rey que en estos momentos díficiles estaban con él.

En bloque, una veintena de exministros socialistas con los dos expresidentes, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, a la cabeza.

Matilde Fernández, extitular de Asuntos Sociales, explicó a Servimedia que "es importante estar hoy aquí y manifestar nuestra lealtad" a la Corona y a España.

Además, todos entraron al salón del trono en bloque: Teresa Fernández de la Vega, Joaquín Almunia, Trinidad Jiménez, Cristina Narbona -actual presidenta del PSOE-, Carlos Solchaga, Josep Montilla, Javier Solana, Josep Borrell, etc.

El secretario del PSOE, Pedro Sánchez, al que se le vio hablar con Zapatero, dijo en uno de los corrillos que le parecía "estupendo" que hubiera tanto socialista en la recepción de los Reyes de España con motivo de la Fiesta Nacional.

Pero no hubo sólo socialistas, el Gobierno en pleno también acudió a la cita, salvo el ministro de Economía, Luis de Guindos, que se encuentra de viaje oficial en Washington con motivo de las asamblea del FMI y del Bando Mundial.

También estaban en el Palacio Real todos los presidentes autonómicos, a excepción del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont; del País Vasco, Íñigo Urkullu; y de Navarra, Uxue Barkos, todos ellos nacionalistas.

Había mucho interés en ver qué catalanes acudían a este acto y los hubo. Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, que acaba de abandonar su sede social en Cataluña, estrechó la mano del Rey, al igual que Josep Creuheras, presidente del grupo Planeta, que también ha salido de Cataluña por el desafío independentista.

El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, y el del gigante Inditex, Pablo Isla, estuvieron igualmente en la recepción.

Las dos 'jefas' de Madrid, la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, con bolso personalizado con los colores de la bandera de España, y la alcaldesa, Manuela Carmena, pasaron por el interminable 'besamanos' que duró casi una hora.

Asimismo, el mundo de la discapacidad se hizo visible en el salón del trono, con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad, Luis Cayo Pérez, con el de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, así como el presidente de Plena Inclusión, Santiago López, el de Fiapas, José Luis Aedo y el de Down España, José Fabián Cámara, entre otros.

Del mundo de la cultura acudieron pocos representantes, salvo la soprano Ainhoa Arteta, María Teresa Campos y su pareja, Bigote Arrocet, y periodistas, muchos periodistas, directores de medios y corresponsales intentando saber qué pasará con Cataluña en las próximas horas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso