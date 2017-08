Musulmanes rechazan el terrorismo en rezos y concentraciones silenciosas

La comunidad musulmana en España ha condenado de forma unánime los atentados de Cataluña en los sermones pronunciados por los imanes en los rezos del viernes o al término de estos en las concentraciones silenciosas que se han realizado hoy en Valladolid, Pamplona, Avilés o Burgos.

En la mezquita de la M-30 de Madrid, la más grande de España, el imán Hussam Khoja, ha manifestado que los "actos de barbarie no tienen nada que ver con el Islam" y ha negado que los templos islámicos sean "lugares de instrucción de terroristas".

El imán ha aprovechado su sermón del viernes o "Jutba" para afirmar que la comunidad musulmana se une al dolor de los familiares de los fallecidos en los ataques de Cataluña.

Las palabras del imán han sido ratificadas por el director del Departamento Cultural de la mezquita, Sami El Mushtawi, quien en una rueda de prensa posterior al sermón ha condenado estos "hechos vandálicos" y ha asegurado que las mezquitas son "focos de luz y cultura" y su objetivo es hacer conocer el Corán, programar cursos de formación y celebrar actos culturales.

El Mushtawi ha resaltado que los musulmanes no tienen nada que ver con estos hechos violentos protagonizados por un "grupo mínimo que llevan nombres musulmanes, pero no son verdaderamente musulmanes porque no saben nada de la clemencia y la misericordia del Islam".

El fanatismo y el terrorismo también han sido rechazados en Pamplona, donde decenas de personas de la comunidad islámica han participado en una concentración silenciosa en la que se ha instado a los padres musulmanes a "prestar más atención a sus hijos", a "actuar antes de que sea tarde".

La concentración se ha celebrado tras el rezo de los viernes frente a la mezquita de San Jorge y uno de los organizadores ha explicado que el objeto del acto, era dejar claro que ellos, musulmanes, que se sienten orgullosos de serlo, dicen "siempre, aquí y donde haga falta, no al terrorismo, no a la violencia".

En Avilés, la mezquita de la Magdalena ha sido el lugar elegido para guardar un minuto de silencio esta tarde en señal de duelo y repulsa por los atentados de Cataluña.

Miembros de la comunidad musulmana de la localidad asturiana han asegurado que estos atentados les han tocado "muy de cerca" porque viven en el país" y "esta gente no distingue para matar ni de raza ni de religión", según el presidente de la Asociación de Marroquíes de Asturias, Driss Boudden.

Boudden ha insistido en que los terroristas "son asesinos, no representan a nadie, nosotros nos sentimos doloridos por el hecho de tener que justificar algo que no nos representa para nada".

En Valladolid, la comunidad islámica ha leído un manifiesto ante la Mezquita de la Paz en el que expresaban su rechazo a la violencia y recordaban que este tipo de actos atentan contra los códigos éticos más sagrados del Islam.

La comunidad islámica de Valladolid, que integra a más de 3.500 musulmanes en la ciudad, también ha alegado que aquellos que toman el nombre de Alá para realizar actos violentos y atentados nunca han acudido a una mezquita y no conocen los dogmas del Islam.

Y en Burgos, la comunidad islámica, Attaqwa, ha pedido a la Comisión Islámica de España y a la Federación de Entidades Religiosas Islámicas que cuiden y fomenten el contrato de imanes con estudios y una formación adecuada.

Ha sido también tras la concentración silenciosa de miembros de la comunidad al salir de su oración de los viernes en la mezquita.

Su portavoz y miembro de la junta directiva de Attaqwa, Mohamed Semmache, ha asegurado que al conocer del atentado de Cataluña sintieron "terror igual que todos los españoles".