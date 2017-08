Muguruza, Ana Torroja y Jorge Lorenzo pasarán por la casa de Bertín Osborne

La cuarta entrega de "Mi casa es la tuya" arranca el 5 de septiembre con invitados como la tenista Garbiñe Muguruza, los cantantes Manuel Carrasco, Ana Torroja y Antonio Carmona, la humorista Paz Padilla, el piloto de motociclismo Jorge Lorenzo y el aventurero Jesús Calleja, entre otros.

El programa, que estrenará cabecera y sintonía -"Should have been there", compuesta por el DJ belga Regi Penxten y cantada por Lea Rue-, comenzará esta nueva temporada con una entrevista a Manuel Carrasco, que contará lo difícil que resultó su camino para triunfar en la música cuando nadie confiaba en él, anuncia Telecinco en una nota.

El artista onubense cuya vida cambió tras concursar en "Operación Triunfo" y su anfitrión cocinarán con Xanti Elías, primer cocinero de Huelva onubense en conseguir una estrella Michelin con Acánthum, charlará con sus hermanos por videoconferencia desde Isla Cristina (Huelva) y cantará algunos de sus temas más conocidos.

En las próximas semanas, Bertín Osborne visitará a Ana Torroja en el apartamento de la Gran Vía madrileña en el que se aloja cuando viene a España, ya que desde hace año y medio vive en México D.F. con su familia. La cantante contará que se convirtió en solista de Mecano por imposición de la discográfica y cómo vivió el éxito y la separación del grupo.

Antonio Carmona recibirá a Bertín en su casa de Zahora en la costa de Cádiz, donde se acabará montando una juerga flamenca; el piloto mallorquín Jorge Lorenzo recordará las luces y sombras de su trayectoria profesional, Jesús Calleja le abrirá su casa y confesará que antes que su primer trabajo fue como peluquero, y Paz Padilla repasará su carrera entre sucesivos apagones en su casa.

Producido por la cadena en colaboración con Proamagna, "Mi casa es la tuya" finalizó su tercera temporada como líder de audiencia en la noche de los miércoles, con una media del 15,9 % de cuota de pantalla y 2,4 millones de espectadores.