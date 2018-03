Montserrat: PP no aceptará lecciones igualdad ni apropiaciones de esta lucha

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha advertido hoy de que el PP no aceptará "lecciones de igualdad" por parte de nadie ni que alguien trate de "patrimonializar" esta lucha en favor de la equiparación de oportunidades entre mujeres y hombres.

La ministra ha aprovechado la clausura de una jornada organizada por su partido en Barcelona con el título "La igualdad real" para reivindicar la labor del Gobierno del PP en favor de la igualdad.

En este sentido, ha asegurado que "ha sido un Gobierno del PP, con la ayuda por supuesto de toda la sociedad, el que ha hecho posible un récord histórico: nunca en la historia de España ha habido 8,5 millones de mujeres trabajando".

En el acto, en el que también ha participado el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, la ministra ha destacado que "ha sido un Gobierno del PP el que ha cambiado la tendencia y ha empezado a reducir la brecha salarial del 18 al 14 %", aunque ha querido dejar claro que desde Ejecutivo "no nos conformamos" con estos avances.

Respecto a la huelga feminista del pasado 8 de marzo, la ministra ha dicho: "Me he alegrado de ver este jueves a muchísimas mujeres ejerciendo su derecho constitucional de huelga, igual que las que decidieron libremente ir a trabajar", ha remarcado la ministra, para quien la lucha por la igualdad "no es una guerra de sexos ni ideológica", ha subrayado.

"Que nadie dé lecciones al PP de igualdad, porque somos un gran partido que hemos defendido la igualdad con firmeza y con convicción. La bandera de la igualdad ondea siempre con más fuerza cuando gobierna un partido, el PP", ha sentenciado la ministra.

En este sentido, Montserrat ha asegurado que cuando el PP ha gobernado ha puesto "las herramientas para luchar en contra de las desigualdades y para luchar a favor de la igualdad real".

Para reivindicar el legado del PP en favor de la igualdad, Montserrat ha destacado el incremento del Salario Mínimo Interprofesional en este mandato o datos como que en 2017 se incrementaron "un 95 %" las peticiones para disponer de permisos de paternidad.

Aunque ha admitido que todavía queda mucho camino por recorrer, la ministra ha asegurado que la brecha salarial en España se sitúa "por debajo de la media europea".

"No dejemos que nadie patrimonialice la lucha por la igualdad, porque no es de nadie, sino de todos, de hombres y mujeres", ha sentenciado la ministra catalana, que también ha resaltado la labor del PP en favor de las mujeres rurales.

Ha reivindicado "abandonar" una sociedad de roles divididos y de roles duplicados e implantar una sociedad de "roles compartidos" entre hombres y mujeres, de forma que la maternidad no penalice a la mujer en su acceso al empleo ni tampoco en su promoción profesional en una empresa.

Ha pedido también "mimar" a aquellos padres que solicitan disfrutar de su permiso de paternidad, y ha afeado a aquellos otros hombres que son tratados de "nenazas" por pedir este permiso.

Por otra parte, Dolors Montserrat ha reiterado su apoyo a iniciativas como el "currículum anónimo" para fomentar que se valore a una persona estrictamente por su competencia profesional y no por su género o por su aspecto.

También ha incidido en la necesidad de la flexibilidad laboral y de implantar opciones como el "teletrabajo", y ha pedido dar más espacio en los medios de comunicación al talento femenino en el deporte.

Ha recordado que, antes de que se pusiera en marcha la ley de igualdad, el PP fue el primer partido en situar a una mujer al frente del Congreso y del Senado.