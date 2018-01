Microinfidelidades, ¿qué son?

El mundo ha avanzado tanto que ya no podemos vivir sin las nuevas tecnologías. Los móviles nos acompañan a todos los sitios, incluso cuando las infidelidades forman parte de nuestras vidas. Por ello ha llegado un nuevo concepto, la idea de las “microinfidelidades”. Pero, ¿qué son?

Se trata de un tipo de engaño que, probablemente está igual de feo, pero no lleva ningún tipo de acto carnal. No todo el mundo lo considera igual de grave, puede que algunas veces pasen desapercibidas pero en otras sean motivo de crisis en una pareja. Las microinfidelidades son dar ‘me gusta’ a fotos de otras chicas o chicos que no son tu pareja; mensajes sin que tu chico o tu chica lo sepa… es decir, usar las redes sociales para acercarse mucho a otra persona sin que nadie más lo sepa.

Así es como lo explica la psicóloga Melanie Schillin, que ahora mismo está potenciando el uso de este concepto. Ella insiste en que consiste en hacer cosas “que no tienen importancia” pero que pueden implicar que la persona implicada a ti emocionalmente puede sentirse herida. ¿Qué ejemplos señala ella?

Guardar un nombre falso en el móvil: si necesitas mentir sobre alguien cuando le guardas en tu teléfono puede ser una muestra de estar engañando a tu pareja. Mentir sobre tu situación sentimental: si tienes que engañar cuando alguien te conoce sobre si estás con alguien o no, está claro que se puede entender como que no quieres comprometerte. Escribir mensajes en privado: ¿te da miedo que lean tus mensajes? También puede ser motivo de sospecha. Puede ser que estés hablando sobre algo o con alguien que no se debe saber. Otra muestra de “microinfidelidad”.