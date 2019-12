Meritxell Batet, reelegida presidenta del Congreso

La diputada socialista Meritxell Batet ha sido elegida este martes presidenta del Congreso para la XIV Legislatura al imponerse en la segunda votación a la 'popular', Ana Pastor. En concreto, la electa del PSC ha cosechado 166 papeletas frente a los 140 votos que ha logrado su rival 'popular'.



Las dos se batieron en una segunda ronda para la elección de la Presidencia del Congreso al haber sido las más votadas en la primera, en la que ninguna logró la mayoría absoluta requerida. En esta segunda votación, también de carácter secreto y mediante papeleta en urna, han participado 346 diputados lo que supone que, además de la anunciada baja médica de Jaume Alonso Cuevillas (Junts), ha habido otras tres bajas que no se vieron en la primera votación.



Los diputados han votado mediante papeleta en urna, como establece el Reglamento. Al finalizar el llamamiento, el presidente de la Mesa de Edad, el socialista Agustín Zamarrón, ha preguntado si alguna de sus señorías no había votado y la diputada de la CUP Mireia Vehí ha se la levantado alegando que no había sido llamada.