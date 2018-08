Material de oficina imprescindible y dónde comprarlo

Contenido patrocinado Para que todo funcione en la oficina como se espera, es imprescindible contar con los materiales esenciales que faciliten las tareas. Da igual si se trata de una gran empresa en la que trabajan a diario decenas de personas o de un pequeño despacho donde se realiza un trabajo individual. Tampoco importa si es un bufete de abogados o una multinacional de importaciones. Cuando falta algo de este material imprescindible es muy difícil, por no decir que es imposible, hacer de manera adecuada el trabajo. Veamos una lista en la que se encuentra el material que no puede faltar nunca en una oficina. Con él se realizan las tareas habituales y cuando faltan se reduce la productividad. También es importante que sea de calidad, para evitar que en el momento menos oportuno dejen de cumplir con su función. Material de escritura Aunque vivimos en una época en la que la tecnología está convirtiendo en digital la tarea de tomar notas y apuntes, entre otras cosas, no pueden faltar bolígrafos, lápices y artículos de escritura similares. Nunca se sabe cuando puede hacer falta anotar algo deprisa, y para ello no hay nada mejor que poder coger un lapicero o un bolígrafo y escribir. En la oficina es importante tener una cantidad de material para escribir suficiente. No solo en los portalápices de las mesas de trabajo, sino también en el armario de material. Y es que si hay algo que se pierde con mucha facilidad en una oficina, eso es el lapicero o el bolígrafo que estábamos utilizando hace un minuto. Hojas para notas Apuntar una cita importante, el aviso de que hay que llamar a alguien y otros tipo de asuntos suele ser habitual en una oficina. Y para ello no hay nada mejor que tener un taco para anotarlo. Si quieres que no acaben dando vueltas por la oficina y después no sepas dónde están, lo ideal es usar notas adhesivas. Se pueden colocar a la vista y tenerla siempre a mano cuando haga falta. También es interesante tener unos cuantos tacos de notas guardados para reponer cuando se termina el que hay en el cajón. Así evitaremos tener que recurrir a escribir en cualquier sitio y arriesgarnos a perder la información que hemos apuntado. Paquetes de folios y papelería Hacer fotocopias, imprimir documentos o recibir faxes es imposible si las máquinas que se encargan de hacerlo no están cargadas con papel. Por eso hay que tener un buen suministro de folios, más o menos en función de la cantidad de impresoras, fotocopiadoras o faxes de los que dispongamos en la oficina. Además de los folios es necesario tener otro tipo de material de papelería. Por ejemplo sobres para enviar cartas, ya que aunque el correo electrónico se utiliza mucho en la oficina, en algunas ocasiones hay clientes y usuarios que prefieren que se les envíe la factura o algún otro documento en papel. Además de que el correo interno sigue funcionando y también se hace a menudo de este modo. El tipo de sobre dependerá del tamaño del envío, por lo que es interesante tener varios modelos. Carpetas para archivo Otro de los artículos que siempre son necesarios. En cualquier oficina se necesita tener bien organizada la documentación. Facturas pendientes de cobro, contratos, fichas de trabajo y muchas otras cosas deben estar archivadas de forma conveniente para facilitar su consulta y localizarlas deprisa. Además, en una carpeta se mantienen en buenas condiciones, mucho mejor que si está todo amontonado en cualquier sitio. Las carpetas para archivar se pueden conseguir en una gran cantidad de materiales. Las de cartón son perfectas para archivo definitivo, que apenas será necesario localizar pero del que siempre es importante tener una copia. También las hay de materiales plásticos, más resistentes al uso. Con el fin de facilitar todavía más el acceso a los archivos, se pueden elegir carpetas de colores diferentes, y regirse por unas pautas que varían en función de cada oficina. Grapadoras, grapas y clips Cuando se tiene un documento de varios folios, es muy fácil que se pierda una parte si no están todas las hojas unidas. Y para eso no hay nada mejor que graparlas o sujetarlas con un clip, dependiendo de las preferencias de cada uno. Claro está, de nada servirá tener una buena grapadora, si cuando más falta nos hace la cogemos y nos encontramos con que no quedan grapas. Por eso hay que tener un suministro de reserva, con tantos tamaños de grapas como modelos de grapadoras haya en la oficina. Con los clips ocurre algo parecido. Siempre hay que tener una caja de repuesto para cuando nos haga falta adjuntar un documento a otro, unir varias hojas y tareas similares. Cartuchos de tinta o tóner Es evidente que en cualquier oficina siempre habrá al menos una impresora. Poco importa si se imprimen unas cuantas hojas al mes o si están todo el día a pleno rendimiento. Las impresoras no pueden faltar, como tampoco pueden hacerlo los cartuchos de impresión. Pocas cosas hay que frustren más que llegar a la máquina y encontrarnos con que no hay tinta. Y si es un documento importante, todavía peor. Por eso hay que tener repuestos para seguir trabajando normalmente sin que nada frene la tarea. El suministro de cartuchos dependerá del tipo de impresora que se utilice. Algunas tienen cartuchos independientes por cada color, y cuando se agota solamente uno, es imposible seguir imprimiendo. Otros hacen impresión en negro y solo hay que estar pendientes de un solo cartucho o tóner. En cualquier caso no se puede permitir que en la oficina no haya al menos un repuesto de cada por si acaso se acaba el que hay en la máquina. Agendas La agenda es fundamental para poder organizar el trabajo de forma eficaz. En ella se anotan citas y tareas que se deben hacer en en determinadas fechas, límites para la entrega de determinados trabajos y un montón de otros asuntos. Hay varios modelos y tamaños de agenda. Las grandes suelen ser adecuadas para tenerlas en la mesa de trabajo y organizarlo todo, mientras que las de bolsillo, como su propio nombre indica, nos ayudarán al poder llevarlas con nosotros. Dónde comprar el material de oficina Una vez que tenemos claro qué es lo que no puede faltar en la oficina, es importante saber dónde se puede obtener. Lo ideal es contar con un solo proveedor que suministre lo necesario. Que tenga un amplio surtido para poder elegir el material que mejor se adapta a las necesidades de nuestra oficina y que facilite el acceso tanto a los catálogos como a los pedidos. En papelería Distrimar cuentan con todo el material imprescindible para equipar la oficina. Todos los artículos de los que hemos hablado aquí, y muchos otros que también puede ser interesante tener dependiendo del tipo de oficina en la que estemos. No necesitas buscar en otro lugar, ya que cuenta con un amplio catálogo online que permite tanto buscar el producto que se necesita como comparar varios similares y decidir cuál comprar. De forma cómoda y segura.