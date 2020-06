Maroto exige a Alcoa que justifique que cumple los requisitos de mantenimiento del empleo

En la respuesta a la interpelación presentada por el Bloque Nacionalista Galego durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha reafirmado el compromiso "firme y decidido" del Ejecutivo con Galicia y con la industria gallega.

"Este Gobierno no se ha puesto de perfil. Al contrario, hemos mantenido siempre una actitud de diálogo y proactividad a fin de encontrar soluciones viables para mantener las capacidades industriales y el empleo", ha dicho la ministra Reyes Maroto y ha enumerado las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio en apoyo al sector naval gallego, con ejemplos como la intervención para resolver la crisis del astillero HJBarreras o la adjudicación del contrato de cinco fragatas F-110 a Navantia Ferrol. "Ante problemas industriales en Galicia, soluciones del Gobierno de España", ha dicho. También aportó los datos del plan de reindustrialización, que ha permitido movilizar desde 2013 más de 204 millones de euros. En cuanto a ayudas al CO2 se han movilizado más de 66 millones de euros, de los cuales el año pasado se invirtieron 42 millones. Por último, la ministra ha recordado el apoyo a autónomos y emprendedores a través de 205 préstamos participativos de ENISA por importe de 52,3 millones de euros.

En relación con la situación de la planta de Alcoa en San Cibrao, la ministra ha explicado que el Ministerio ha requerido a la empresa que justifique que cumple los requisitos de mantenimiento del empleo, necesarios para poder recibir las ayudas por CO2, establecidos en el artículo 5 ('Obligaciones de los beneficiarios de ayudas a la industria electrointensiva') del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España: "Las ayudas de CO2 están condicionadas a que la empresa mantenga los puestos de trabajo durante tres años, por lo tanto exigimos a Alcoa que justifique el cumplimiento de esos compromisos, y en su caso, le vamos a exigir las devoluciones de las ayudas".

En relación con la celebración en la tarde de ayer de la Mesa de Trabajo multilateral, a la que asistieron las administraciones central y autonómica, los sindicatos de Galicia y el comité de empresa de la planta, ha precisado que "Alcoa es el enemigo, y lamento que ayer la Xunta se alineara con Alcoa de forma muy clara contra el Gobierno, dando oxígeno a la empresa para que esos puestos de trabajo se pierdan".

A la pregunta del diputado de VOX José María Figaredo, Reyes Maroto ha dejado claro que "hemos trabajado para presentar un plan industrial, y Alcoa nos dijo ayer que no quiere ese plan industrial, que no quieren seguir en A Mariña. Y la vez que nos dice que no quieren un plan industrial, nos piden 38,4 millones de euros por compensación de CO2. Eso es Alcoa: Subvenciones, subvenciones, subvenciones, y no un proyecto industrial y proteger a los trabajadores".