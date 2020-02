Marlaska dice que tres cuartas partes de los detenidos son españoles y afea a Vox sus "bulos" sobre extranjeros

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que tres cuartas partes de los detenidos son españoles y ha afeado a Vox por su "bulos" al relacionar a la población extranjera y el aumento de la criminalidad. "No ponemos el ojo en la nacionalidad sino en el delito", ha defendido después de que el partido de Santiago Abascal acusara al Gobierno de "falso buenismo" por no facilitar datos desagregados.

La diputada de Vox María Dolores de los Reyes Vilches ha preguntado en la sesión de control al Gobierno por el "aumento de la criminalidad impulsada por grupos de extranjeros" y ha ofrecido datos "publicados en prensa" que apuntan al incremento de un 200% de los delitos en el centro de Madrid, donde según ella el 70% corresponde a menores no acompañados (menas). También se ha referido al "preocupante aumento" de los delitos contra la libertad sexual.



Según sus datos, tres cuartas partes de los detenidos son españoles y el 76% de los condenados son también nacionales. En 2019, ha dicho en otro momento, de los "hechos investigados" el 72% correspondían a españoles mientras que el 28% no eran nacionales. "Alentar bulos o noticias falsas sobre extranjeros no es solo una gran irresponsabilidad, sino una manifestación de xenofobia y más si son menores, que exige una protección mayor por parte de todos los representantes públicos", ha señalado Grande-Marlaska.