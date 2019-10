Marlaska defiende la correcta actuación policial

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Maslarka, ha asegurado este miércoles sobre la actuación policial ante protestas tras la sentencia del 1-O: "A mí no me consta que ningún protocolo de actuación se haya vulnerado. Lo que me consta es el ejercicio de la violencia con unos parámetros y gravedad manifiesta de individuos, donde subyace el independentismo violento radical", recoge Europa Press.

Sobre las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, sobre si Bélgica no entrega al expresidente del Govern Carles Puigdemont, ha dicho que no le causa sorpresa porque la UE es un marco que se guía por los principios de mutua confianza, los mismos principios y ordenamientos jurídicos homologados.