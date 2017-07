Mario: el Youtuber de pueblo que pide fibra óptica y 4G

¿Se puede ser youtuber en un pueblo de Extremadura de menos de 2000 habitantes? Sí, aunque no es fácil. Un tal Mario es la prueba viviente de ello. Él, sus 23.000 suscriptores totales, sus más de 2 millones de visualizaciones y toda la comunidad de seguidores creada a su alrededor. Un pequeño gran imperio levantado desde una humilde casa de Extremadura con pared de gotelé. Mario habla para teinteresa.es y nos presenta su historia. “No puedo subir rápido mis vídeos a Internet por la conexión en el pueblo. Es un fastidio”.





Aliseda, un pueblo de Cáceres de menos de 2000 habitantes para un Ingeniero Técnico de Sistemas

Su nombre completo es Mario Muñoz y tiene 33 años. Nació en Aliseda, una villa de 1.935 habitantes caída en mitad de la extensa provincia de Cáceres. Ser licenciado en Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas no le resultó un motivo para emigrar y abandonar sus raíces y ahora compagina sus pinitos en Internet siendo guía de los puntos turísticos del pueblo.

Sin duda no es el prototipo de youtuber millenial, pero su éxito es indudable. Mario cuenta con dos canales: el principal, La Red de Mario, con 17.000suscriptores, trata temas informáticos y tecnología. Su canal secundario, La Subred de Mario, tiene un total de 6000 suscriptores y es el más genérico.

"Quiero dar promoción no solo a Aliseda sino también a la comarca”. Así, a golpe de vídeo en Youtube, Mario hace desenfadada promoción de su pueblo, de Extremadura, sus gentes, sus bailes regionales, sus palabrejas e incluso sus tesoros. “No se te olvide hacer hincapié en que la fiesta del tesoro de Aliseda es el 5 de agosto”, en referencia al famoso conjunto arqueológico encontrado en la localidad, uno de los conjuntos arquitectónicos de la protohistoria en España.

Mario no tiene reparo en usar todo su potencial para pregonar su tesoro y los otros dones de su tierra en su canal llevando la cultura de lo rural por todo Youtube, un territorio dominado por videojuegos, tutoriales de maquillaje y el monopolio de los grandes youtubers. Sin embargo, Mario no se achanta. “Palabras de Extremadura” es una de sus entradas castizas. En ella explica términos como pelusco (despeinado), cucharón (cotilla) o pitera (herida o marca en la cabeza o en la pared) que sólo se utilizan en Extremadura. El video, lejos de carecer de interés, suma ya más de 10.000 visitas.













“La gente del pueblo lo veía muy raro. Ahora se apuntan a salir en los vídeos”

Abrir un canal de Youtube de forma abierta no fue fácil en un pueblo tan pequeño. Reconoce que al principio fue un poco extraño. “La gente del pueblo veía eso (el canal) muy raro. Ahora se apuntan a salir en los vídeos”.

El youtuber declara que la aceptación ha sido lenta, pero se nota. “Los chiquininos del pueblo me veían siempre sentados en el parque, y de la noche a la mañana me empezaban a saludar. ‘¡Eh, Mario, el youtuber! A ver si nos sacas en algún vídeo’." Ahora nadie se extraña cuando ven a Mario cámara en mano haciendo un directo para el mundo recorriendo las calles aliseñas.

















La fibra óptica y el 4G, una necesidad para los pueblos pequeños

En sus canal Mario habla habitualmente sobre las malas conexiones que existen en pueblos como Aliseda. La Unión Europea anunció que a partir de 2020 se podrían alcanzar una velocidad de 30 megas en todos los puntos de la Unión. Con la nueva tecnología VDSL, Mario nos cuenta que hoy son capaces de conseguir 20 megas de velocidad de bajada. El problema llega con la subida, esencial para subir los vídeos de un youtuber, por lo que reclama fibra óptica en los pueblos.





“De media tardo 45 minutos en subir un vídeo cuando con una conexión de fibra óptica de 5 Mbps de subida tardaría 5 o 10 minutos”. A pesar de que la fibra óptica llega ya 1,8 millones de líneas concentradas en Movistar, Orange (incluido Jazztel) y Vodafone (incluido Ono) según la CNMV, Mario denuncia que todo está concentrado en las grandes urbes. "A los pueblos no llega porque no resulta rentable". Con la tecnología actual, el camino hasta los 20 MG ha sido arduo. "Caídas de conexión porque me llaman por Teléfono, desconexiones, cortes en videollamadas o en las descargas. Ahora es mejor; antes las caídas de Internet con ADSL eran horribles”.

También denuncia que tienen problemas en la cobertura 4G, que llega pero con fallo.

La sangría de población no cesa en Extremadura

Con todo esto, la población joven de Extremadura no sigue la estela de Mario y decide irse. Según datos del INE, Extremadura perdió una población de 6.434 personas entre 2015 y 2016, alcanzando el mínimo de hace 10 años de 1.082.063 habitantes. Los nacimientos cesan, los jóvenes se van y la inmigración se detiene. Según denunciaron en Huesca en el II Congreso de Despoblación, la sangría de jóvenes a las grandes urbes está llevando a un total de 4000 pueblos a las aras de la extinción.

Por su parte Mario no se muestra muy optimista. “A bote pronto, no hay mucho futuro para los jóvenes en los pueblo. Normalmente los que estudian se van fuera. Los que se suelen quedar han dejado los estudios y se dedican a trabajar en el campo: descorche, monterías."

Sin embargo, destaca que las redes sociales pueden llegar a ser una potente herramienta para situar en el mapa las regiones más recónditas. "Las redes sociales están haciendo mucho por el turismo. Si un pueblo es capaz de aprovecharlas puede venir muy bien. No faltará quién venga al pueblo e incluso pueda ver una oportunidad de negocio en el mismo, con lo que puede derivar en puestos de trabajo"

Para el ingenierio, se trata de un proeco "muy lento" en el que Internet ayuda, pero también es vital "tener una buena infraestrcutura".