Rajoy vuelve de vacaciones como se fue: dando explicaciones por la trama Gürtel

Mariano Rajoy tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados para responder por la trama Gürtel. Tras dar explicaciones en sede judicial por la presunta financiación ilegal del Partido Popular cuando era responsable de algunas campañas electorales en el partido, el presidente del PP tendrá que contestar ante la Cámara Baja.

Partido Socialista y Podemos presentaron la iniciativa ante la Mesa del Congreso para que Rajoy explicara “los motivos por los que se niega a sumir responsabilidades políticas por los casos de corrupción” que llevaron al presidente del PP a la Audiencia Nacional. En un pleno extraordinario y monográfico, el presidente del Gobierno responderá ante la Cámara el próximo miércoles 30 de agosto.









Petición conjunta para que la Diputación Permanente debata la comparecencia de Rajoy en pleno extraordinario tras su declaración en la AN. pic.twitter.com/PCr4toTzXW — PSOE Congreso (@gpscongreso) 27 de julio de 2017









La Diputación Permanente del Congreso ha aprobado hoy la propuesta con el apoyo de todos los grupos excepto del Partido Popular, que se ha opuesto; y de Ciudadanos, que se ha abstenido. El PNV no confirmó hasta el último momento cual sería el sentido de su voto, pero era imprescindible. La Permanente en la Cámara Baja la forman 64 miembros, de forma que los 24 populares y la abstención de los seis de Rivera no son suficientes para bloquear la iniciativa. Los vascos han manifestado hoy que no serán ellos quienes no permitan que salga adelante.

La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha insistido en su intervención en que no entiende como no ha sido el propio presidente del Gobierno quien haya pedido dar explicaciones en el Congreso. Rajoy explicó ante el juez que no conocía nada por su “perfil político” ha dicho Robles, de forma que los socialistas entienden que si esto es así, donde debe dar explicaciones es en el Parlamento.

Pablo Iglesias ha destacado que tras escuchar al líder del PP en la Audiencia Nacional cree que Rajoy “mentía o era claramente incompetente”. El líder de la formación morada ha sido el encargado de defender esta iniciativa, algo que se desconocía ya que la portavocía la sostiene Irene Montero.

Ciudadanos no ha querido apoyar la propuesta pero no ve con malos ojos que el presidente de explicaciones ante el resto de los diputados. Aun así, confían en que responda ante la Comisión de Investigación que ya está en marcha.

Los populares han destacado que iniciativas como esta representan un “acoso político” contra el partido con “tics antidemocráticos”. El coordinador general del PP Fernando Martínez-Maíllo ha afirmado que “no hay líder político en España que haya ejercido la transparencia como lo ha hecho Rajoy en los últimos cinco años”.