Mariano Rajoy declara en la Audiencia Nacional sin "responsabilidad contable" ni conocimiento de irregularidades

Máxima seguridad y máxima expectación. La Audiencia Nacional se ha blindado, durante la mañana del miércoles, de policías y de medios de comunicación para asistir a un hecho histórico. Mariano Rajoy declarando como testigo del caso Gürtel. Es la primera vez que un presidente de gobierno en activo declara de forma presencial ante los tribunales por un caso de corrupción.

Más de 300 periodistas acreditados han asistido a la declaración de Rajoy en la que, de forma contundente y durante todo el interrogatorio, ha destacado que no tenía responsabilidades económicas en el partido de manera que no podía dar respuesta a muchas de las preguntas formuladas de forma insistente por el abogado de ADADE, Mariano Benítez de Lugo.

El abogado ha sido el primero en preguntar dejando claro su queja por la “situación de privilegio” que para él ha tenido el presidente del Gobierno en su declaración. No ha entrado por la misma puerta que el resto de los testigos y acusados, ya que ha entrado por el garaje; y no ha declarado en la misma posición que el resto, sino que lo ha hecho en el lado derecho a los magistrados y frente a los abogados. Así evitaba una posible foto con los acusados de fondo, algo que no se hubiera producido ya que finalmente Luis Bárcenas no ha acudido a escuchar la declaración.

Además de sobre los aspectos clave de la financiación del partido, Rajoy ha tenido que responder a las preguntas que vinculan esta causa con los famosos papeles de Bárcenas, algo que se dudaba los últimos días ya que se trata de una pieza separada. El presidente del Tribunal ha detallado que se trata de una “línea muy fina” de forma que como en anteriores ocasiones se podría formular la pregunta y sería el Tribunal el que determinaría si “es pertinente o no”.

Mariano Rajoy sale airoso de este interrogatorio según el propio abogado de ADADE pero aun así Benítez de Lugo insiste en que han conseguido que el presidente del Gobierno venga a declarar. Ahora, se centrarán en buscar si hay o no contradicciones y mentiras en las palabras de Rajoy.

La rapidez del presidente del Tribunal, considerando que había preguntas que no procedían, así como cuestiones repetidas, han marcado agilidad a una sesión en la que los ejes principales han sido sus inexistentes responsabilidades económicas, sus decisiones sobre la contratación con Correa, así como la posible vinculación con los papeles de Bárcenas.





“No me encargaba de esos asuntos”

El presidente del Gobierno ha insistido en sucesivas ocasiones en que no se encargaba de “asuntos económicos” de forma que no podía clarificar ninguna de las preguntas que apuntaban a la supuesta financiación irregular del PP. “Como responsable de las campañas electorales mi función era política” ha dicho Rajoy, “me encargaba de diseñar la campaña, los debates... siento no poder responder esas preguntas”.

Eran el gerente y el tesorero quienes llevaban las cuentas del partido y luego ante el Comité Ejecutivo se encargaban de presentar las cuentas. “Nunca asistí a un debate sobre las cuentas o sobre los pagos. Simplemente nos asegurábamos que se mandaban al Tribunal de Cuentas que lo controlaban” ha explicado el presidente del Gobierno.

Mariano Rajoy ha tenido que responder sobre la reunión en la que se decidió dejar de contratar a Correa para la organización de actos. El presidente del Gobierno ha confirmado la reunión que mantuvo Álvaro Lapuerta en la que el extesorero le explicó que el empresario utilizaba el nombre del partido en algunos ayuntamientos madrileños. En este momento Rajoy preguntó si implicaba algún problema legal. Lapuerta asumió que “no le gustaban” esos comportamientos, de forma que Rajoy decidió que se diera orden para dejar de contratar con ellos.

El presidente del Gobierno ha insistido en dejar claro que no conocía a Correa más allá de “algunos actos electorales” en los que Rajoy supone que han tenido que coincidir. “Estoy convencido que lo habría visto en algún acto público pero no he tenido una relación con él. Supongo que sería por una relación entendible, yo nada tenía que ver con las actividades económicas del partido” ha dicho. Además, ha añadido: “Desconozco las actividades del señor Correa y menos estaba a cosas a las que usted refiere. Las cosas son como son, no como a uno le gustaría que fueran”.

Otra de las reuniones que ha aparecido en la comparecencia de este miércoles es la que mantuvo Rajoy con Esperanza Aguirre y el mismo extesorero, Álvaro Lapuerta. El encargado de las finanzas explicó que había sospechas en dos ayuntamientos de Madrid y el presidente del Gobierno encargó a Aguirre que resolviera el asunto. “No sé como concluyó el asunto. No recuerdo que me haya dicho nada. He escuchado a Aguirre que habló con ellos, nada más” ha explicado el presidente.

Correa siguió contratando con el PP a pesar de estas reuniones, tanto en Madrid como en Valencia. “¿Tuvo usted conocimiento de que en Valencia se siguió contratando con el grupo Correa?” ha preguntado el abogado Virgilio Latorre, en representación del PSPV. “Pues no. No me encargaba de organizar esos actos” ha respondido Rajoy.





Los papeles de Bárcenas, en la declaración

“Ni la más remota idea” ha respondido Rajoy a la pregunta sobre si conocía o no la existencia de una cuenta en Suiza de Luis Bárcenas. La línea que divide la causa por la que declaraba Rajoy y los papeles de Bárcenas es muy fina y en pocas ocasiones han podido indagar los abogados sobre el asunto.

El presidente del Tribunal, Ángel Hurtado, ha cortado en varias ocasiones a los abogados en el interrogatorio por considerar preguntas “no pertinentes”. “¿Tiene usted conocimiento de que se llevaron a cabo trasvases de dinero?” o “El Sr. Bárcenas dijo que en las cuentas de Suiza no solo era suyo también de inversores. ¿Esos inversores era el PP?” son algunas de las preguntas que no ha tenido que responder Mariano Rajoy.

Sí que ha respondido sobre los supuestos sobresueldos que se producían en el partido. Rajoy ha negado que ese pacto se produjese y de la misma forma esos pagos. “En absoluto. No hubo tal acuerdo. Ni ahora ni nunca” ha respondido. Lo que sí ha confirmado es que en los años en los que no estaban en el gobierno si se pagaban unos complementos que se declaraban, algo que ya había confirmado anteriormente.

El presidente del Gobierno ha tenido que enfrentarse a los SMS que envió a Luis Bárcenas y que publicó ‘El Mundo’. “Usted afirmó que hacían lo que podían, ¿qué hicieron?” a lo que Rajoy ha respondido “nada que interfiriera en el proceso judicial”.