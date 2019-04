Manual del buen votante: todo lo que debes saber antes de ejercer tu derecho

Casi 36 millones de españoles están llamados a las urnas tengan o no decidido su voto. Sin embargo, para ejercer el derecho hay que tener en cuenta varias reglas para no ir en balde a los colegios electorales.

Para poder votar hay que estar censado, y has tenido que recibir una carta con antelación a tu domicilio confirmando el lugar donde tienes que ejercer tu derecho a voto. Si no estás seguro dónde debes ir, puedes consultarlo en la página web del Instituto Nacional de Estadística.



Los horarios en los que se pueden votar es de 09:00h a 20:00 en ininterrumpido. No te olvides del DNI, vale una fotocopia del mismo, pero no si está caducado. Y recuerda que mañana se hacen dos tipos de votos: para el Congreso de los Diputados (sobre blanco, donde hay que introducir una papeleta), y para el Senado (sobre Sepia, donde hay que marcar tres candidaturas con una 'x').



Las personas con discapacidad tienen garantizado el derecho a voto por ley y las instalaciones deben estar adecuadas para estas personas, en caso de que no ocurra así, podrán avisar a los cuerpos de seguridad del estado para acceder a su voto. Las personas ciegas, desde 2008 también pueden ejercer su derecho con sistemas en braille, o bien acompañadas de otra persona.





Diferencia entre el voto en blanco o nulos

Además de elegir una candidatura, los ciudadanos pueden optar por votar en blanco. En el caso del Congreso, se considera voto en blanco el sobre que no contenga ninguna papeleta; en el Senado, a esta opción se suma otra, la de no señalar ningún candidato con una 'x'.

Los miembros de las mesas rechazarán además los votos nulos, aquellos que no sean papeletas ni sobre no oficiales, las papeltas sin sobre, las que estén manipuladas de alguna forma, por ejemplo, escritas; también los sobres con papeletas de más de una candidatura (en el caso del Congreso) o las papeletas del Senado con más cruces de las obligatorias, más de tres (más de dos en el caso de Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla, o más de uno en el caso de Menorca, Ibiza-Formentera, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma).

Concluido el recuento, los miembros de las mesas deben completar las actas y entregarlas donde corresponda: el presidente llevará a los juzgados de primera instancia o de paz el escrutino y un vocal esperará a que un funcionario de Correos recoja en el colegio electoral copia del acta de constitución de la mesa y de la sesión.





Los vocales o presidentes de mesa que no acudan se enfrentan a un "delito grave"

Las personas que hayan sido llamadas para trabajar durante las elecciones como presidente, vocal o suplente de las mesas electorales están obligados por ley a asistir, porque, de lo contrario, se enfrentan a un "delito electoral grave" que puede acarrear de entre 6 a 24 meses de servicios sociales o una consiguiente sanción económica.

El sueldo por acudir a este peculiar trabajo cada cuatro años es de 62,61 euros, y cotiza a la Seguridad Social. Además, estas personas tienen por ley el derecho a pedir en sus respectivos trabajos que su jornada laboral del lunes 29 no pase de las 5 horas, sin que ello conlleve no cobrar las horas de menos.