La Manada 3 – Víctima 0: la justicia vuelve a fallar a favor de ‘La Manada’

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha desestimado este miércoles los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares contra el auto del 21 de junio en el que se decretaba la puesta en libertad de los cinco condenados de 'La Manada'.

Se trata de la tercera victoria que pueden celebrar los integrantes de ‘La Manada’ desde que el 26 de abril fueran condenados por abuso sexual y no por violación, y tras su salida de prisión el 22 de junio en libertad provisional.

“Un varapalo”

El abogado Agustín Martínez, que ejerce la defensa de cuatro de los cinco miembros de 'La Manada' se ha mostrado satisfecho por la decisión de la Audiencia de Navarra de desestimar los recursos interpuestos. El abogado ha señalado que esta decisión supone "un cierto varapalo" para los argumentos del Ministerio Público y a las acusaciones, "desacreditando de manera sorprendente" las alegaciones recogidas en los recursos. "No había causa en sus argumentos para que el tribunal cambiara su criterio", ha sentenciado.

No obstante, este ultimo auto que recuerda que la decision de ponerles en libertad provisional es “firme” y no cabe recuerso alguno, vuelve a contar con el voto particular del presidente de la Sala, que muestra su "discrepancia" con respecto a que la prisión provisional pueda ser eludida mediante fianza y aboga por la prórroga de la prisión provisional sin fianza hasta la mitad de la pena impuesta, es decir, cuatro años y seis meses de prisión en el caso de ‘La Manada’.





El primer gran triunfo

‘La Manada’ fue condenada a 9 años de cárcel por un abuso sexual continuado, pero no por agresión sexual (anteriormente calificado como ‘violación’). La Fiscalía pedía 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco acusados, pero los jueces no apreciaron violencia ni intimidación en el caso, lo que provocó gran indignación entre la población española. Los cinco acusados fueron absueltos por los delitos de agresión sexual.

Tras este, su primer gran triunfo, ‘La Manada’ pudo celebrar hace apenas un mes su puesta en libertad. La Audienca de Navarra dicot libertad provisional para los condenados por abuso sexual en los Sanfermines de 2016 al no apreciar riesgo de fuga ni reiteración delictiva. Ahora, los cinco gozan de libertad provisional, con medidas cautelares, hasta que el Supremo dicte sentencia firme.

Agustín Martínez lo tiene claro: “Sinceramente tengo el más absoluto convencimiento de una sentencia absolutoria”. Y con cada fallo, resulta cada vez más probable que el abogado de ‘La Manada’ tenga razón y coseche el éxito definitivo que dejaría a los cinco sevillanos en libertad y a una víctima totalmente desamparada por la justicia española.