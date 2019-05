Más Madrid ha registrado las caras de Carmena y Errejón para que puedan aparecer en las papeletas electorales

Más Madrid ha registrado las caras de los candidatos de Más Madrid a la Alcaldía de Madrid y a la Presidencia regional, Manuela Carmena e Íñigo Errejón, respectivamente, para que las fotos de sus rostros puedan aparecer legalmente en las papeletas electorales del próximo 26 de mayo.

Concretamente, según han informado a Europa Press fuentes del partido, han registrado las fotos de las caras de Carmena y Errejón como logotipo de Más Madrid en el Ministerio del Interior y ante la Junta Electoral, por lo que su inclusión en las papeletas es "totalmente firme".

Así lo hizo también en su momento el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para que su cara figurara en las papeletas de su partido en las elecciones europeas de 2014; o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en los comicios locales de 2015.

Tanta la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid como la LOREG nacional indican que las papeletas electorales solo deberán contener las siguientes indicaciones: la denominación, la sigla y el símbolo del partido, federación, coalición o agrupación de electores que presente la candidatura, los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, según su orden de colocación.

Junto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condición de independiente o, en caso de coaliciones o federaciones, la denominación del partido al que cada uno pertenezca, añade la legislación actual.

De esta manera, no contempla la inclusión de fotos, siempre y cuando no sean los símbolos o logotipos del partido, como ocurre en este ocasión tras el correspondiente registro. De momento, en el registro de partidos políticos del Ministerio, en el que Más Madrid está desde el 7 de febrero, no aparece modificado el logotipo inicial.