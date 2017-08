EL MUSEO DE LA ALHAMBRA PROTAGONIZARÁ EL CUPÓN DE LA ONCE DEL 10 DE AGOSTO

Google Plus

La ONCE dedicará su cupón del próximo 10 de agosto al Museo de la Alhambra, según informó este viernes la organización. Cinco millones y medio de cupones reproducirán la imagen del Jarrón de las Gacelas, considerada la cumbre de la cerámica medieval española y una de las obras maestras de la cerámica universal, que demuestra la pericia de los alfareros nazaríes.

Junto a esa pieza, los cupones mostrarán la imagen corporativa del Patronato de la Alhambra y Generalife y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

El director de la ONCE en Granada, Alberto Morillas, presentó hoy la imagen de dicho cupón a la delegada de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García, y al director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Reynaldo Fernández.

Según Morillas, este cupón quiere poner en valor en toda España la riqueza patrimonial del Museo de la Alhambra dentro del conjunto monumental más visitado y apreciado del país.

“La Alhambra, el Museo de la Alhambra y el conjunto monumental de la Alhambra requieren el compromiso de toda Granada”, sostuvo.

Por su parte, la delegada del Gobierno autonómico agradeció el trabajo de promoción que realiza la ONCE, en este caso a través del cupón, "contribuyendo a visibilizar nuestro patrimonio, y con ello llevando a cabo una importante labor de promoción de la cultura, el turismo de nuestra provincia, de Granada y de Andalucía".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso