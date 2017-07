CINCO MUNICIPIOS DE BARCELONA PROHIBIRÁN EL TRÁFICO A LOS COCHES MÁS CONTAMINANTES

- A partir de diciembre cuando haya episodios de contaminación. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y las localidades de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, San Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat han acordado prohibir el tráfico de vehículos sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) entre las 7.00 y las 20.00 horas de lunes a jueves, a partir del próximo mes de diciembre, cuando haya episodios de alta contaminación.

El AMB y esos cinco municipios han definido y acordado las condiciones y características de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del ámbito de las rondas de Barcelona y las condiciones de las restricciones de esa área en casos de episodio de contaminación desde el próximo diciembre, según informó este miércoles el Área Metropolitana de Barcelona.

A partir del 1 de diciembre y cuando se produzca un episodio de contaminación ambiental, los turismos que no dispongan de etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C y B), no podrán circular en esa Zona de Bajas Emisiones, que incluye Barcelona (salvo los barrios de Collserola y la Zona Industrial de zona Franca), casi todo el municipio de Hospitalet, las áreas de Cornellà y Esplugues de Llobregat que se encuentran en el interior de rondas y casi todo el municipio de Sant Adrià de Besòs.

Los vehículos afectados por esta restricción corresponden a los turismos de gasolina anteriores a 2000 (anteriores Euro 3) y los diesel anteriores a 2006 (anteriores Euro 4). Hasta la próxima primavera se hace una exención temporal a las furgonetas (Euro 1 a Euro 4) y sólo se restringe el tráfico en las furgonetas anteriores a Euro 1 (anteriores a 1997).

Igualmente, en este periodo podrán circular las motos en casos de alta contaminación mientras no se hayan entregado las etiquetas de la DGT para estos vehículos. Los de emergencias, de personas con movilidad reducida y los servicios esenciales podrán circular independientemente de su etiqueta de la DGT.

El AMB indicó que con este acuerdo se avanza en el compromiso adquirido para luchar contra la contaminación y mejorar la calidad del aire tomado por cada uno de los municipios y por el plenario del Área Metropolitana de Barcelona, y se da respuesta a los compromisos adquiridos en la Cumbre de la Calidad de del Aire.

AVISO PREVENTIVO O EPISODIO

Por otro lado, el AMB diferenció entre aviso preventivo de contaminación, que puede darse hasta 20 días al año y no implica restricciones, y episodio de contaminación, que puede producirse un máximo de tres veces al año con duraciones entre uno y tres días y, a diferencia del anterior, va ligado a las restricciones de la zona de interior de rondas para los turismos que no dispongan de etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C y B).

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, aseguró que "la lucha contra la contaminación es una prioridad de ciudad y una prioridad de salud pública". "No podemos permitirnos los actuales umbrales de emisiones, hay que tomar medidas valientes y estructurales para revertir esta situación y no aplicarlas sería una irresponsabilidad", afirmó.

"Exceder los umbrales de contaminación establecidos tiene unos efectos directos sobre la salud de las personas que la comunidad científica asocia con más de 3.000 muertes prematuras anuales en el entorno metropolitano. La UE nos avisa reiteradamente con amenazas de sanciones y nuestros conciudadanos nos piden respuestas. Los continuos incumplimientos de otras administraciones no nos servirán para que desde la AMB eludamos nuestra responsabilidad", expuso el vicepresidente de Transporte y Movilidad del AMB, Antoni Poveda.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso