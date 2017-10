EL MUNICIPIO DE SABIÑÁNIGO, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 6 DE NOVIEMBRE

El municipio de Sabiñánigo, Premio Reina Letizia de Accesibilidad 2016, protagonizará el cupón de la ONCE del lunes 6 de noviembre, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán la labor que esta localidad oscense que realiza en materia de accesibilidad.

El cupón fue presentado este miércoles por el alcalde de Sabiñánigo, Jesús Lasierra, y el delegado territorial de la ONCE en Aragón, Ignacio Escanero, en un acto celebrado en el Molino Periel de Sabiñánigo, acompañados por representantes del Ayuntamiento de Sabiñánigo y de la ONCE.

Este ayuntamiento ha sido galardonado con el Premio Reina Letizia 2016 de Promoción de Accesibilidad Universal de Municipios en la categoría de municipios con menos de 10.000 habitantes. Este galardón lo convoca el Real Patronato sobre Discapacidad para valorar las acciones que han permitido un acercamiento de las personas con discapacidad a su entorno (educación, ocio, cultura, deporte, transporte, turismo y nuevas tecnologías).

El jurado destacó de Sabiñánigo su Plan de Movilidad Urbana Sostenible, “consensuado en un proceso de participación ciudadana”. Este plan incluye la intervención en instalaciones, edificios y espacios públicos para eliminar barreras arquitectónicas, y regular los espacios públicos con la instalación de ascensores y elementos para garantizar la accesibilidad.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (‘www.juegosonce.es’) y establecimientos colaboradores autorizados.

