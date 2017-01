EL MUNICIPIO ALAVÉS DE LAGUARDIA, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 29 DE ENERO

El municipio alavés de Laguardia protagoniza el cupón de la ONCE del domingo 29 de enero, correspondiente a la serie ‘Nuestros pueblos más bonitos’, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España esta localidad.

El cupón fue presentado en el Ayuntamiento de Laguardia por su alcalde, Pedro León; el delegado territorial de ONCE Euskadi, Juan Carlos Andueza, y el director de la ONCE de Vitoria- Gasteiz, Rafael Ledesma.

De esta manera, la ONCE continúa reflejando los acontecimientos más significativos en sus cupones, y según destacó Andueza “de este modo deseamos seguir agradeciendo la confianza que la ciudadanía deposita en nuestra Organización cuando compra nuestros productos de juego, gracias a los cuales seguimos garantizando los servicios que ofrecemos a los afiliados”.

Del mismo modo recordó que la ONCE continúa dedicando cupones a motivos alaveses sumándose a anteriores dedicados a la playa de Garaio de Ullibarri-Ganboa; Vitoria- Gasteiz Green Capital o a los Parque Naturales de Valderejo, Gorbeia e Izki, entre otros.

La serie de cupones 'Nuestros pueblos más bonitos' comenzó el domingo 29 de noviembre de 2015 y está prevista su finalización a lo largo del año 2017. Las localidades que la integran son miembros de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, entidad que promociona zonas preferentemente rurales y pequeños municipios.

Actualmente existen 44 municipios integrados en esta red: Mojácar, Pampaneira, Lucainena de las Torres, Vejer de la Frontera, Frigiliana y Zuheros, en Andalucía; Valderrobres, Albarracín, Calaceite, Puertomingalvo, Rubielos de Mora, Cantavieja, Aínsa, Anento, Alquézar, Ansó y Sos del Rey Católico, en Aragón; Maderuelo, Medinaceli, Ayllón, Pedraza, Urueña, Frías, La Alberca, Mogarraz, Candelario, Ciudad Rodrigo y Sepúlveda, en Castilla y León; Valverde de los Arroyos, Alcalá de Júcar y Almagro, en Castilla-La Mancha; Santillana del Mar, Bárcena Mayor y Liérganes en Cantabria; Peñíscola, Morella, El Castell de Guadalest y Vilafamés, en la Comunidad Valenciana; Tejeda en Canarias, Lastres y Torazu en Asturias; Trujillo en Extremadura; y Laguardia en el País Vasco.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por cerca de los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos autorizados.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso