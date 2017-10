LÍDERES MUNDIALES SE COMPROMETEN CON SAVE THE CHILDREN CONTRA EL MATRIMONIO INFANTIL

Delegados de 24 países de África Occidental y Central han asumido compromisos para poner fin al matrimonio infantil en una reunión organizada con Save the Children en Dakar, y que ha tenido lugar durante los últimos tres días con presencia de gobernantes, primeras damas y líderes religiosos.

La reunión, que tenía como objetivo firmar compromisos para acabar con esta práctica, es la primera de este tipo en la región y ha congregado a las primeras damas de Sierra Leona y Burkina Faso, al primer ministro de Senegal y a representantes de gobiernos, sociedad civil, líderes religiosos y grupos juveniles.

Helle Thorning-Schmidt, directora ejecutiva de Save the Children, declaró en la cumbre que "los compromisos asumidos en Dakar son muy importantes”, ya que “provienen de aquellos que realmente tienen el poder de acabar con el matrimonio infantil”.

Uno de los argumentos esgrimidos por la organización en defensa de la infancia es que los datos recién publicados por el Banco Mundial revelan que “para 2030 el beneficio anual de terminar con esta lacra podría llegar a ser muy superior a los 60.000 millones de dólares solo para África Occidental y Central”.

Por su parte, el director de sensibilización de esta ONG en la región, Eric Hazard, celebró que “hemos podido ir más lejos que nunca haciendo que el matrimonio infantil sea una nueva prioridad política en África Occidental y Central”.

El matrimonio infantil afecta a más de un tercio de todas las niñas de África Central y Occidental. Según Save the Children, todos los asistentes han reconocido también el impacto de esta práctica, no solo en la vida de los niños, sino también en el desarrollo de la región en su conjunto.

