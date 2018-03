EL DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO PROTAGONIZARÁ EL CUPÓN DE LA ONCE DEL 2 DE ABRIL

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo protagonizará el cupón de la ONCE del lunes 2 de abril, coincidiendo con la celebración de esta fecha, de forma que cinco millones y medio de cupones apoyarán por toda España las reivindicaciones de las personas con autismo y sus familiares.



La vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, entregó una lámina enmarcada de este cupón al director gerente de Autismo España, Jesús García Lorente, quien estuvo acompañado por el secretario de Autismo España, José María Sabido, y por la gerente de Fespau, Natalia Blanco.

La Asamblea General de Naciones Unidas instauró el 2 de abril como Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. El movimiento asociativo del autismo en España promueve una campaña de concienciación para dar a conocer este trastorno a la sociedad y difundir las necesidades y la realidad de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias.

El término Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) hace referencia a un conjunto de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en la comunicación e interacción social, así como en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta.

El TEA afecta a la esencia social del individuo y a su capacidad para responder adaptativamente a las exigencias de la vida cotidiana, e impacta también en la familia y el entorno y en este sentido requiere un abordaje integral de las necesidades de la persona, orientado a facilitar apoyos individualizados y especializados.

‘Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible’ es el tema elegido en 2017 y 2018 para celebrar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. La campaña busca que la sociedad entienda cuáles son las barreras a las que se enfrentan las personas con TEA, ya que eso permitirá una mejor adaptación a sus necesidades y reforzará su inclusión en todos los ámbitos sociales.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (‘www.juegosonce.es’), y establecimientos colaboradores autorizados.



