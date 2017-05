UNA DE CADA CUATRO MUJERES RENUNCIA A TENER HIJOS PARA PROGRESAR EN SU CARRERA PROFESIONAL

Un 28,9% de las mujeres ha renunciado a tener hijos para progresar en su carrera profesional, según el Estudio IESE-Ordesa ‘Maternidad y Trayectori Profesional’, que fue presentado este jueves en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Esta es una de las concusiones de este estudio elaborado por IESE Business School en colaboración con Laboratorios Ordesa con el objetivo de analizar los factores que limitan el pleno desarrollo personal, familiar, laboral y social de las mujeres que son madres y donde se destacan las estructuras jerárquicas rígidas en las empresas y la falta de un reparto ecuánime de las responsabilidades y tareas familiares.

El estudio hace hincapié en que solo se puede llegar a lo más alto en las empresas si se hacen renuncias familiares muy importantes, puesto que, un 28,9% de las 7.804 mujeres encuestadas reconoció haber renunciado a tener hijos para progresar en su carrera profesional, un 51,2% a tener menos hijos de los deseados y un 60,5% a dedicar menos tiempo a los hijos, demostrando.

En este sentido, la profesora Nuria Chinchilla, que fue la encargada de presentar las conclusiones del estudio, indicó que “existe una diferencia clara entre los hijos deseados y los hijos reales”, ya que, los hijos deseados por las mujeres son 2,52, mientras que los hijos reales son 1,32, lo cual evidencia que existe “una falta de reconocimiento y apoyo a la familia, no existe apoyo político”.

Asimismo, denunció el “acoso que el 45% de las encuestadas reconoció haber sufrido en los procesos de selección al ser preguntadas expresamente si ha tenido o tendrá hijos” y remarcó el dato de que “un 20% afirmó que no se le permitió reincorporarse a su puesto de trabajo después de la maternidad”.

El estudio detalla también la presencia de micromachismos, aquellas “pequeñas tiranías que pasan prácticamente desapercibidas por el carácter de normalidad que se les da” y señala que “un 70% de las mujeres afirmó que en general los hombres tienden a no responsabilizarse de las actividades domésticas” y “el 74% está de acuerdo en que los hombres disfrutan de una situación de ventaja en el hogar”.

ESTABLECER HORARIOS RACIONALES

Además, el estudio establece varias iniciativas destinadas a mejorar la situación de la mujer en el trabajo y en el hogar, como por ejemplo “establecer horarios racionales “, es decir, “volver al uso horario que nos corresponde, adelantar la hora del ‘prime time’ en las televisiones y reajustar el horario escolar para hacerlo compatible con el laboral”.

Por último, también añade la posibilidad de ampliar la baja de maternidad y paternidad hasta un año para que así las empresas no puedan aumentar la carga de trabajo del resto de trabajadores “durante unos pocos meses” y se vean obligados a contratar a alguien para realizar la sustitución.

