El 30% de las mujeres mayores de 50 años sufrirá una fractura por osteoporosis, un riesgo que aumenta con la edad, los antecedentes familiares, una mala alimentación o la falta de ejercicio físico, según afirmaron este viernes varios expertos durante la presentación del Día Mundial de la Osteoporosis, que se celebra con el lema ‘Ama a tus huesos. Protege tu fractura’.

Para conmemorar este día y concienciar a la sociedad sobre la importancia de tratar a tiempo la osteoporosis para prevenir las fracturas se han unido expertos de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas (Fhoemo), la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral (Seiomm) y la Asociación Española con la Osteoporisis y la Artrosis (Aecosar).

En rueda de prensa, estos expertos subrayaron que el 20% de las personas que sufre una fractura de cadera muere un año después. De las personas que no fallecen, el 40% no puede caminar por sí misma y el 59% requiere ayuda pasado un año de la fractura.

Pero, además, el presidente de la Seiomm, el doctor Josep Blanch, destacó que “de los pacientes que se fracturan la cadera, sólo el 26% de ellos recibe tratamiento farmacológico en el momento de su alta hospitalaria, por lo que algo está fallando. No cumplir con el tratamiento recomendado es uno de los problemas más importantes de la osteoporosis, ya que sólo el 40% de los pacientes cumple con este tratamiento durante más de un año y un 20% a los dos años”.

En cuanto al tratamiento, el presidente de Fhoemo, el doctor Manuel Díaz-Curiel, reconoció que “estos fármacos son caros para el Sistema Nacional de Salud, pero está claro su beneficio para evitar fracturas”.

Respecto a la prevención, este experto subrayó que “es esencial que los profesionales de Atención Primaria puedan identificar a las personas con mayor riesgo de fractura. Además, es fundamental fomentar campañas de prevención, haciendo hincapié en aquellos grupos donde el riesgo de fractura es mayor, sobre todo a partir de los 70 años”.

En España, tres millones de personas tienen osteoporosis y la mayor parte de ellas son mujeres: cuatro de cada 10 mujeres y uno de cada 10 hombres mayores de 70 años. A estas cifras se añade que la primera fractura se asocia con un 86% más de posibilidades de sufrir una nueva fractura en cualquier parte del cuerpo y esta segunda fractura se produce entre los seis y ocho meses siguientes.

Por ello, la vicepresidenta de la Aecosar, María Antonia Robles, comentó que “está en nuestras manos cuidarnos para tener unos huesos fuertes. Debemos conocer las herramientas para prevenir las fracturas por osteoporosis, debemos hablar con nuestro médico para que noa aconseje un tratamiento”.

Al término del acto de presentación de este Día Mundial de la Osteoporosis, la actriz María Luisa Merlo protagonizó la rotura simbólica de platos de porcelana para mostrar visualmente la fragilidad de un hueso con osteoporosis.

