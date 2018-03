UN ESTUDIO MUESTRA QUE LOS GUSANOS NEMERTINOS ANTARCTONEMERTES TIENEN UN GRAN INSTINTO MATERNAL

Google Plus

Científicos de la Universidad de Alcalá, del Museum of Natural History de Londres y de la Universidad australiana de Southern Cross han publicado un estudio en la revista 'Polar Biology' sobre un gusano, el nemertino del género Antarctonemertes, que tiene "un gran instinto maternal".



El estudio ha constatado que los nemertinos del género Antarctonemertes, un nombre que alude a su distribución en el continente austral, protegen a su puesta, lo que no deja de ser algo muy raro para un gusano.

La hembra, según informa la Universidad de Alcalá de Henares, pone sus huevos en un capullo elástico, pero sus cuidados no acaban aquí. Como madre cariñosa, se encierra con su puesta, dejando un agujero por donde puede atacar a los depredadores que pretendan devorar a sus crías. Para ello posee un arma oculta en el interior de su cuerpo, una trompa provista de un estilete con el que, si es necesario, apuñala a sus víctimas. La imagen microscópica descubierta por los investigadores revela algo parecido a un pequeño picador de hielo, con su mango, y la presencia de dos bolsas con cuchillas de repuesto.

Los capullos son una tendencia evolutiva que se da únicamente en este grupo de nemertinos antárticos, proporcionando una mayor protección de la puesta en el duro ambiente de las aguas polares, que es donde vive esta especie.

El estudio desvela también la identidad del gusano Antarctonemertes unilineatum. Este nemertino debe su nombre a la línea dorsal oscura que recorre su cuerpo, mientras que sus parientes son de color marrón rojizo uniforme. El análisis de marcadores moleculares ha permitido conocer las relaciones de parentesco entre las especies de Antarctonemertes de las aguas antárticas.

El estudio se basa en los ejemplares recogidos en la isla Decepción, donde se sitúa la Base Española Antártica 'Gabriel de Castilla', y en la Tierra de Wilkes, en el otro extremo del continente, donde está la base australiana 'Casey'.



