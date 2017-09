ILUNION MUESTRA CON SUS HOTELES Y SU TECNOLOGÍA QUE ES POSIBLE EL TURISMO PARA TODOS

- En el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para Todas las Personas, de Fundación ONCE. El director general de ILUNION Hotels, José Ángel Preciados, y el gerente de I+D+i de ILUNION Tecnología y Accesibilidad, Roberto Torena, mostraron cómo los hoteles y la tecnología que desarrolla la compañía hacen posible el turismo para todos, durante su participación en el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para Todas las Personas, que se celebra en Málaga del 27 al 29 de septiembre.

Según informó hoy el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación en una nota de prensa, en Málaga se ha puesto en valor que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como las nuevas herramientas inalámbricas y la accesibilidad hotelera no sólo aportan un plus social al turismo, sino que suponen un factor de crecimiento del sector, al hacerlo inclusivo a un segmento de la población que aún sigue encontrando barreras a la hora de viajar.

Durante su intervención en la mesa ‘Accesibilidad en hoteles’, José Ángel Preciados habló de ILUNION Hotels como ejemplo del turismo inclusivo, “nuestras habitaciones tienen que tener una accesibilidad desapercibida, que cualquier persona esté cómoda aunque no tenga discapacidad. Cuando hicimos el primer análisis, nos dimos cuenta de que las habitaciones accesibles, en muchos casos, son habitaciones ortopédicas que no quiere nadie”.

Para Preciados, “hay que traspasar siempre la barrera de lo físico. Eso lo puede hacer cualquiera. Lo que tiene que funcionar es la otra parte, lo que no se puede copiar, lo que está dentro del hotel. No vale tener una habitación estéticamente perfecta si no hay nada que lo soporte. No funciona un hotel accesible sin que la persona que esté detrás entienda las necesidades de la que está delante”.

“El horizonte que tenemos delante son más de cuatro millones de personas con discapacidad y sus familias, sólo en España. Hay que entender la parte emocional, qué necesita, por ejemplo, una persona que va con un perro guía”, concluyó el director general de ILUNION Hotels.

Tras esta mesa redonda, Roberto Torena intervino en el debate ‘Cultura’, donde se presentó ‘AMUSE’, un proyecto Fundación ONCE y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y desarrollado por ILUNION Tecnología y Accesibilidad.

“Este proyecto, cuyo potencial se mostrará en un piloto en Tabacalera Promoción del Arte (Madrid), tiene como objetivo diseñar, desarrollar y desplegar las herramientas necesarias para convertir los museos en entornos más inclusivos, interactivos y lúdicos y atraer así a más visitantes”, recoge la nota.

En palabras de Roberto Torena, “con AMUSE, los museos serán más atractivos para todos los usuarios (con y sin discapacidad) con diferentes formas de acceso a la información, interacción y entretenimiento, y herramientas que permitan a los gestores actualizar contenidos y juegos de forma sencilla”.

Para ILUNION, “es necesario diseñar los destinos turísticos de acuerdo a las necesidades reales de todas las personas y tener en cuenta la diversidad de las tecnologías (páginas web, 'apps', kioscos digitales, paneles de información, etc.), de los entornos (un hotel, un restaurante, un espacio público, un museo, etc.) y de todos los usuarios (con discapacidad -ceguera, baja visión, sordera, movilidad reducida, etc.- y sin discapacidad -mayores, niños, turistas, embarazadas, etc...)”, según la citada nota.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Durante este congreso, ILUNION Tecnología y Accesibilidad hizo demostraciones de los ‘Beepcons’, que ya se han instalado en lugares como el Antiguo Hospital de Santa María la Rica (Alcalá de Henares), en el Museo Tiflológico de la ONCE, en la malagueña sala de exposiciones La Térmica, en el restaurante Esplore y en la cadena hotelera del grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación.

Esta compañía perteneciente al grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación ha demostrado que la innovación tecnológica contribuye a la accesibilidad turística. De hecho, el congreso contó con un despliegue de sus ‘Beepcons’, unas balizas inteligentes de orientación en interiores para facilitar a las personas ciegas o con discapacidad visual la identificación y localización de objetos cercanos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso