EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DESTACA QUE LA ‘X SOLIDARIA’ CONTRIBUYE A LA COHESIÓN SOCIAL

La presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Estrella Rodríguez, aseguró este viernes que la ‘X Solidaria’ de la declaración de la Renta ayuda a la cohesión social y recordó que el año pasado se recaudaron 300 millones de euros gracias a los contribuyentes que decidieron aportar su 'granito de arena' y ayudar a las personas que más lo necesitan con este sencillo gesto.

Estrella Rodríguez participó en un encuentro informativo organizado por Servimedia y moderado por el director general de la agencia, José Manuel González Huesa, al que asistieron representantes de múltiples organizaciones del Tercer Sector, con el objetivo de recalcar la importancia que tiene marcar la casilla 106, denominada ‘X Solidaria’ en la declaración de la Renta.

Durante el acto, la vicepresidenta segunda del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz, presentó el cupón que la organización dedicará el próximo 29 de mayo a la ‘X Solidaria’ para contribuir a que cada vez sean más los contribuyentes que eligen esta opción en su declaración para poder ayudar a quienes más lo necesitan. En este sentido, explicó que los contribuyentes pueden marcar la ‘X Solidaria’ y también la casilla de la Iglesia. De esta manera su solidaridad se duplicará y destinarán el 1,4% de su IRPF a ayudar a los demás. Sanz entregó un ejemplar simbólico del cupón a la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social.

EL AÑO PASADO, 300 MILLONES DE EUROS

Estrella Rodríguez manifestó que el 0,7% de los impuestos de los ciudadanos que marcan esta casilla van a financiar iniciativas de entidades que trabajan en beneficio de la sociedad. Además, destacó que el año pasado se recaudaron casi 300 millones de euros. “Es una cifra muy importante que llega a las personas que más lo necesitan a través de los proyectos que desarrollan casi 500 entidades”.

De la misma manera, recalcó que “es un recurso que deciden los ciudadanos directamente y que contribuye a que las organizaciones nos posicionemos para favorecer la cohesión social y el trabajo con las personas que más lo necesitan”. En 2017 la campaña que se ha presentado con el lema ‘#Rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a siete millones de personas' y va dirigida directamente al contribuyente. De esta forma, se quiere agradecer, por un lado, el apoyo a los 10, 8 millones de personas que ya marcan la ‘X Solidaria’ y, por otro, captar a aquellas que todavía no lo hacen.

Por su parte, Elena Rodríguez, directora de la Plataforma del Tercer Sector, manifestó que con la ‘X Solidaria’ se colabora con más de 7 millones de personas, es decir, el 15% de la población nacional, aproximadamente. En relación a esto aplaudió que en los últimos seis años la recaudación de esta casilla ha aumentado el 30% y esto ha motivado que dos millones de personas más puedan recibir ayuda social. “Si no existiese la X Solidaria viviríamos peor”, sentenció Rodríguez.

POBREZA Y DISCAPACIDAD

Seguidamente intervino el presidente de la Plataforma del Voluntariado de España, Vicente Baeza, quien aseguró que el voluntariado aporta a la sociedad una dosis de optimismo y solidaridad que es, a su juicio, necesaria. Con respecto a la ‘X Solidaria’ aplaudió que, pese a la crisis, la recaudación se ha mantenido e incluso crecido, al igual que lo ha hecho el número de voluntarios conscientes de la necesidad de otros por recibir ayuda.

Para el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN-España), Carlos Susías, el sistema de la ‘X Solidaria’ es el único que no ha sufrido recortes pese a la crisis económica. “Es una ayuda que permite la promoción de la persona y ha permitido amortiguar los efectos de la crisis”. Susías recordó que en España hay una pobreza relativa de 13 millones de personas y agradeció a los contribuyentes que eligen esta opción porque “están creando una sociedad más justa y solidaria”.

Por su parte, la directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Pilar Villarino, destacó la importancia de la casilla 106 para las personas con discapacidad. En este sentido, manifestó que los beneficiarios ven mejorada su autonomía personal gracias a programas que se basan en el empoderamiento.

La vocal de Incidencia Social de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), Marta Iglesias, informó que actualmente con la 'X Solidaria' se actúa en 23 países, sobre todo en América Latina y África, con personas en situación vulnerable que sufren desigualdades, conflictos y desplazamientos.

Posteriormente intervino el presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Adolfo Lacuesta, quien dijo que con el dinero recaudado en la campaña de la renta del año pasado se va a mejorar la vida de millones de personas con programas dirigidos a las familias y la infancia (en torno al 30% del total de los siete millones de destinatarios de los fondos de la 'X Solidaria'). Además, destacó que se desarrollan programas de mediación familiar, orientación o violencia en el entorno escolar.

Por último, el encentro contó con el testimonio de Alexei Chavarino Manso, usuario del programa 'Punto de Partida' de la Fundación Diagrama que ayuda a la integración sociolaboral de adolescentes tutelados, ex-tutelados y jóvenes que se encuentren en situación de dificultad social. El joven, de 22 años, explicó cómo le ha cambiado la vida desde que se beneficia de este programa asegurando que le ha ayudado a madurar no sólo en el ámbito personal sino también en el laboral y formativo.

