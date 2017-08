MONUMENTOS DE TODO EL MUNDO SE ILUMINARÁN DE VERDE PARA CONCIENCIAR SOBRE LAS ENFERMEDADES MITOCONDRIALES

Google Plus

Monumentos y edificios de todo el mundo se iluminarán de color verde el 16 de septiembre para concienciar a la población sobre las enfermedades mitocondriales.

El Coliseo Romano, Las Cataratas del Niágara, la Torre CN de Toronto o el edificio del Capitolio de Pensilvania son algunos de los lugares que estarán iluminados para sumarse a la campaña ‘Light Up For Mito’ que dará comienzo a la Semana Mundial de Concienciación sobre las Enfermedades Mitocondriales que se desarrollará entre el 17 y el 23 de septiembre.

La iniciativa, promovida por la organización International Mito Patients, espera iluminar de verde 55 puntos de referencia para conmemorar el 55 aniversario del primer diagnóstico de una enfermedad mitocondrial, ya que se produjo en 1962.

Además, intentará batir el récord mundial del mayor número de puntos de referencia encendidos al mismo tiempo en veinticuatro horas. Para ello, al menos 38 monumentos deben estar encendidos durante diez minutos en el mismo día.

La Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales (AEPMI) es la promotora de esta iniciativa en España, donde diecinueve monumentos o edificios de interés españoles brillarán de este color el 16 de septiembre.

Entre ellos, la Fuente de Cibeles de Madrid, el Templo de la Sagrada Familia de Barcelona, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, la Universidad de Alcalá de Henares, el Arco de Santa María de Burgos o el Monumento a la industria de Barakaldo. Así, España será el segundo país del mundo -por detrás de Australia- en el que se iluminarán más lugares por esta causa.

Las enfermedades mitocondriales surgen cuando las mitocondrias no desarrollan su función adecuadamente. Esto provoca que el organismo genere cada vez menos energía en el interior de las células, dando lugar a una lesión o muerte celular y en el caso de que este proceso suceda en todo el cuerpo los sistemas comienzan a fallar y la vida del paciente corre riesgo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso