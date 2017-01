EL PSOE EXIGE QUE MONTSERRAT EXPLIQUE EN EL CONGRESO EL “AUMENTO DEL COPAGO FARMACÉUTICO” PARA LOS PENSIONISTAS

Google Plus

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha pedido este lunes la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para que la ministra Dolors Montserrat pueda “dar cuenta de sus intenciones respecto al aumento del copago farmacéutico que soportan los pensionistas desde 2012”.

Los socialistas reclaman la convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara para que Montserrat comparezca en una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para que explique si piensa aumentar el copago farmacéutico para los pensionistas.

El Consejo Federal de Sanidad, reunido este lunes en la sede socialista de Ferraz, ha mostrado su total rechazo al anuncio de la ministra de aumentar el copago para los pensionistas. En concreto, el responsable de Sanidad de la Comisión Gestora, Francisco Ocón, aseguró que “los socialistas no vamos permitir que el Gobierno toque el bolsillo de los pensionistas y nos oponemos rotundamente a que el copago sea barrera de acceso a los medicamentos”.

Por ello, el PSOE ha exigido la derogación del Real Decreto 16/2012 que estableció los copagos, para que “se recupere un modelo de sanidad universal, pública, de calidad y acceso gratuito, tal y como contemplaba la legislación española antes de que gobernara Rajoy”.

En este sentido, el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, Jesús María Fernández, ha insistido en que “el copago no es nuestro modelo y no entendemos cómo la ministra puede plantear algo así, mientras sigue sin recuperar el Fondo de Cohesión que eliminó su Gobierno o sin dotar el Fondo de Garantía”.

Por último, el portavoz socialista de Sanidad en el Senado, Pepe Martínez Olmos, señaló que “el copago supone un perjuicio para salud y lo que hay que hacer es dar respuesta a las necesidades de financiación del sistema y de atención a los ciudadanos”.

