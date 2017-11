MONTSERRAT ENSALZA EL BONO SOCIAL Y EL PSOE CRITICA QUE OLVIDA A FAMILIAS MONOPARENTALES

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ensalzó este martes el papel del bono social para “proteger a los más vulnerables”, un servicio que no convence al PSOE porque “no se incluye a las familias monoparentales” mientras se da prioridad a familias numerosas “sin importar la renta”.

"Es un ejemplo de solidaridad colectiva entre Gobierno, comunidades autónomas y eléctricas”, aseguró la ministra ante la senadora socialista Matilde Valentín, quien previamente le espetó en la Cámara Alta que esta iniciativa para evitar la pobreza energética se olvida de las familias monoparentales, el tipo de unidad familiar con mayor riesgo de pobreza.

Y es que el bono social da prioridad a familias numerosas “sin importar la renta”, una deferencia –criticó la socialista- que no se tiene con las familias conformadas por un solo progenitor.

De hecho, el 53,3% de las familias monoparentales está en riesgo de pobreza, siendo el tipo de familia con mayor tasa de peligro, según se desprende del último Informe sobre el Estado de la Pobreza presentado por la EAPN (European Anti-Poverty Network).

Montserrat aprovechó su intervención en respuesta a la senadora para recordar que en un año su Ministerio ha convocado “nueve consejos interterritoriales de todas las áreas”, mientras que “el PSOE no lo puede decir”. Concluyó su turno de palabra añadiendo que “en el Gobierno de España no abandonamos a nadie”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso