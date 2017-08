MONTSERRAT DA ESQUINAZO AL 87% DE LAS COMPARECENCIAS EN EL CONGRESO

- Sólo ha atendido 3 comparecencias en comisión de las solicitadas por la oposición sobre 23 cuestiones. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha eludido el 87% de las comparecencias solicitadas en las diferentes comisiones parlamentarias del Congreso de los Diputados desde que comenzara la legislatura y, hasta el momento, ni siquiera ha rendido cuentas ante las comisiones de Discapacidad, Drogas e Infancia y Adolescencia.

La titular de la cartera social ha comparecido tres veces en comisión desde que asumiera sus responsabilidades en el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2016. Lo ha hecho en dos ocasiones ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y una en la Comisión de Igualdad, de las cuales dos fueron a petición propia y una sobre el aumento del copago farmacéutico.

Según los datos oficiales recogidos por Servimedia, en total han sido 23 los asuntos sobre los que la oposición solicitó explicaciones a Dolors Montserrat en lo que lleva de mandato. Los temas fueron diversos, aunque destaca el reparto de ayudas con cargo al 0,7% de la recaudación del IRPF a entidades sociales –lo que se conoce como la casilla a fines sociales- o el aumento de crímenes machistas.

Las dos primeras comparecencias fueron en diciembre -al poco de tomar posesión- para explicar las líneas generales de su Ministerio en relación a las políticas de Igualdad y de Sanidad y Servicios Sociales. La tercera comparecencia tuvo lugar el 31 de enero para informar sobre el copago farmacéutico entre las personas jubiladas. Desde entonces, no ha vuelto a comparecer.

La ministra también acumula solicitudes de comparecencia para presentar los resultados de las políticas sobre salud sexual y reproductiva en el marco del Sistema Nacional de Salud o en torno al cumplimiento de la financiación de la ley de dependencia.

COMISIONES NO VISITADAS

Montserrat ha recibido varias solicitudes para comparecer en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y explicar así los objetivos del Gobierno en esta materia, algo que todavía no ha hecho. En palabras del presidente de esta comisión, el diputado del PDECat Jordi Xuclà, el hecho de que la ministra no haya comparecido en este órgano es “una anomalía”.

Tampoco ha comparecido en la Comisión Derechos de la Infancia y la Adolescencia, donde se la llamó en dos ocasiones para explicar las prioridades de su departamento en este sentido, ni en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.

