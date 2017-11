MÓNICA SILVANA GONZÁLEZ (PSOE): "EL VOTO DE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES UN TREN QUE YA NO LO PARA NADIE"

La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Mónica Silvana Gónzález, que defenderá esta tarde en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que garantice el voto a todas las personas con discapacidad, aseguró este martes que "el voto de todas las personas con discapacidad es un tren que ya no lo para nadie".



Silvana González destacó en declaraciones a Servimedia que la iniciativa "empezó en la Asamblea de Madrid, en un Parlamento regional, desde nuestro grupo político. Nuestro trabajo llega ahora hasta el Parlamento (nacional) y en este momento cedemos a los diputados nacionales este testigo para que en las próximas elecciones estas personas puedan votar como lo hacemos el resto de los ciudadanos, sin ningún impedimento", una reivindicación histórica del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Además de Silvana González, también defenderán esta iniciativa legislativa en el Hemiciclo los diputados autonómicos Alfonso Serrano (PP) y Beatriz Gimeno (Podemos).

La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid considera que "la toma en consideración de esta tarde no va a ser un problema. La mayoría de los partidos vamos a estar a favor. Lo que me preocupa es el paso siguiente, la celeridad que se le va a dar a esta iniciativa. Nos preocupa el día siguiente, dónde se va a tramitar y cómo se va a tramitar".

Reconoce que las más de 14.000 personas con discapacidad intelectual que están inhabilitadas en Cataluña no podrán ejercer el derecho a voto en las próximas elecciones catalanas del 21 de diciembre y recuerda que son unas 100.000 las personas privadas de su derecho a voto en toda España por razón de discapacidad.

Espera, que "en un par de meses, como mucho, aunque no es a mí a quien compete marcar los tiempos en el Congreso de los Diputados, la iniciativa podría volver al Pleno para su aprobación definitiva".

Destacó que al no tener una carga económica esta reforma, es todo más fácil, pero agregó que "hay que afrontar cómo se subsanan las sentencias anteriores inhabilitadoras, habrá qué ver como se hace en la práctica, porque les eliminaron un derecho que ahora tienen que recuperar".

Por último, Mónica Silvana González criticó que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, comparezca hoy por primera vez ante la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados, un año después de haber tomado posesión. "Me parece que es muy tarde; demasiado retraso. Quiero pensar que ha sido por el monotema de Cataluña, pero las cuestiones sociales no pueden esperar", indicó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso