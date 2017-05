LA OCU DESTACA QUE “EN TODO MOMENTO" DEBE HABER AL MENOS DOS MONITORES SUPERVISANDO LOS CASTILLOS HINCHABLES

Google Plus

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hizo hincapié este lunes en la necesidad de que las atracciones de castillos hinchables cuenten con “vigilancia permanente” y detalló en una nota que “en todo momento debe haber al menos dos monitores supervisando la atracción”.

La OCU, que emitió este comunicado tras la muerte durante ayer de una niña en Girona al estallar un castillo hinchable en el que jugaba, indicó que este tipo de atracciones “aunque en apariencia sean un lugar seguro para que los niños jueguen, deben reunir una serie de requisitos mínimos para garantizar la seguridad de los usuarios”.

“Este tipo de atracciones necesita vigilancia permanente”, manifestó la OCU, que explicó que “en todo momento debe haber al menos dos monitores supervisando la atracción” y señaló la necesidad de que las atracciones estén bien ancladas, “con anclajes planos y que no sobresalgan”, aunque en el caso de que este anclaje no fuera posible, “deben usarse sacos de arena”.

Asimismo, señaló la importancia de que “la instalación cuente con un espacio libre alrededor”, con un “perímetro mínimo de dos metros, que se amplía a tres metros y medio en los laterales abiertos”, así como que no se usen estas castillos si hay viento, puesto que “pesan poco y un viento de 15 kilómetros por hora ya puede moverlos”, y “en ningún caso si el viento supera los 38 kilómetros por hora”.

La OCU afirmó también que “el hinchado debe ser uniforme”, por lo que recomienda “prestar atención a la firmeza en la zona de acceso y salida, ya que es donde es más peligroso que los niños pierdan el equilibrio”.

Por último, declara que “en el castillo debe figurar que se cumplen los requisitos de la normativa EN14960”, así como “una placa que identifique la potencia del hinchador a utilizar, los usuarios (su número máximo y la altura mínima), el año de fabricación y la dirección de la empresa responsable” y contar con “un seguro de responsabilidad civil y licencia de actividad”.

