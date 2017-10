MÁS DE LA MITAD DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES ESTÁN EN RIESGO DE POBREZA

- Los jóvenes son el colectivo con más problemas para llegar a fin de mes. El 53,3% de las familias monoparentales están en riesgo de pobreza, siendo el tipo de unidad familiar con mayor tasa de peligro, según se desprende del Informe sobre el Estado de la Pobreza presentado por la EAPN (European Anti-Poverty Network), que asegura que “tener hijos en España es arriesgarse a ser pobre”.

Sin embargo, este colectivo no es el único que presenta una situación preocupante. Si se desagregan los datos de pobreza según la edad, los jóvenes entre 16 y 29 años son el rango con mayor probabilidad de ser pobre, pues suponen el 29,6% de las personas en riesgo de pobreza en España, un porcentaje que subió cuatro décimas entre 2015 y 2016.

Y es que “la pobreza está al lado de nuestras casas”, explicó el presidente de EAPN en España, Carlos Susías, en la presentación del informe. De hecho, su diagnóstico es que “tenemos equivocado el concepto de la pobreza; hay una confusión mental entre pobreza y miseria”.

La tasa de pobreza de este año es del 22,3%, cifra que es el valor más elevado desde que se calcula el índice. En términos absolutos, en el año 2016 unas 10.382.000 personas estaban en riesgo de pobreza y desde 2008 se ha elevado en más de 1.242.000 personas.

El autor del informe, el sociólogo Juan Carlos Llano, precisó que el “nuevo pobre” es aquél que también “hace cola en el supermercado, no sólo es el que pide en la calle”. De hecho, el 14,1% de las personas en riesgo de pobreza tiene un empleo, aunque no llega a unos ingresos de 684 euros mensuales, el mínimo para considerar pobre a una persona.

El informe de este año pone el foco, sin embargo, en las unidades familiares en las que un adulto se hace cargo de uno o más niños. El 55,6% de estos hogares no puede permitirse un viaje de vacaciones tan siquiera una semana al año, mientras que el 16,6% es incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, lo que se denomina pobreza energética.

MÁS DE 2,6 MILLONES EN POBREZA SEVERA

Actualmente, la Privación Material Severa alcanza al 5,8% de la población española, lo que supone algo más de 2.600.000 personas. Este tipo de pobreza se caracteriza por la inposibilidad de comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no poder aclimatar la temperatura del hogar o no permitirse un automóvil.

Las personas que se encuentran en esta situación están directamente excluidas del modo de vida europeo, según expuso la EAPN. “La carencia material severa es un indicador de vulnerabilidad muy grave, y cada uno de sus ítems es indispensable para la participación en la sociedad europea”, destacó en su informe.

En esta situación se encuentran más de seis de cada cien mujeres españolas y el 5,3% de los hombres. La privación material severa también se relaciona con las grandes dificultades para llegar a final de mes, y es que el 16,6% de los españoles afirma tener “mucha dificultad” durante 2016, cerca de dos puntos más que en 2015.

LOS JÓVENES NO LLEGAN A FINAL DE MES

En total, los españoles que tienen dificultades –en mayor o menor medida- para llegar a final de mes son el 62,6%. Esta cifra es 1,8 puntos superior a la del año anterior y 2,9 por encima de la cifra correspondiente a 2008, un 20% de incremento.

Los jóvenes entre 16 y 29 años soportan la cifra más alta de personas que llegan a fin de mes “con mucha dificultad”, con gran diferencia con respecto al resto, ya que el 68,7% de los jóvenes experimenta problemas para cuadrar sus cuentas.

Por último, los responsables de este informe alertaron de que, si bien al inicio de la crisis la sensación hacia la pobreza fue de “solidaridad” por los azotes económicos generalizados, ahora se ha aparcado y “se vuelven a disparar los elementos que culpabilizan a las personas pobres de su situación”.

