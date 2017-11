CADA SIETE MINUTOS MUERE ASESINADO UN ADOLESCENTE EN EL MUNDO, SEGÚN UNICEF

- La disciplina violenta, el abuso sexual y los homicidios amenazan a millones de niños. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hizo público este miércoles un informe sobre la violencia contra la la infancia en el mundo, donde señala que cada siete minutos muere asesinado un adolescente en un acto violento.

El informe, titulado ‘Una situación habitual: violencia en las vidas de los niños y los adolescentes’, incluye los últimos datos disponibles de actos de violencia que sufren los menores en todas las etapas de su infancia y en todos los entornos.

De hecho, esta agencia de la ONU asegura que “un gran número de niños, algunos de tan sólo 12 años de edad, son víctimas de la violencia, cometida a menudo por las propias personas encargadas de cuidarlos”.

“El daño infligido a los niños en todo el mundo es realmente preocupante. Bebés que reciben una bofetada en la cara, niñas y niños forzados a realizar actos sexuales, o adolescentes asesinados en sus comunidades: la violencia contra los niños no perdona a nadie y no conoce fronteras”, afirmó el jefe de Protección Infantil de Unicef, Cornelius Williams.

Respecto a los niños de corta edad en sus hogares, el informe indica que tres cuartas partes de los menores de dos a cuatro años en todo el mundo (alrededor de 300 millones) sufren agresiones psicológicas y/o castigos físicos por parte de sus cuidadores en casa.

Además, alrededor de seis de cada 10 niños de un año en 30 países con datos disponibles están sometidos a algún tipo de disciplina violenta de manera sistemática, casi un 25% de ellos son sacudidos como castigo y cerca de uno de cada 10 recibe un golpe o una bofetada en la cara, la cabeza o los oídos. La madre de uno de cada cuatro niños menores de cinco años (176 millones) es víctima de violencia por parte de su pareja.

En relación a los adolescentes, cada siete minutos muere uno asesinado en un acto violento en el mundo y los valores negros no hispanos de 10 a 19 años en Estados Unidos tienen casi 19 veces más probabilidades de ser asesinados que los blancos no hispanos de la misma edad. América Latina y el Caribe es la única región donde las tasas de homicidio adolescente aumentaron en 2015, cuando casi la mitad de esos actos tuvieron lugar en esa zona del planeta.

MEDIDAS URGENTES

En cuanto a la violencia sexual, alrededor de 15 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas, solamente un 1% de las niñas adolescentes que las han sufrido aseguran haber buscado ayuda profesional y el 90% de las adolescentes de 28 países que han sufrido relaciones sexuales forzosas afirma que el autor del primer incidente era una persona conocida.

Sobre la violencia en las escuelas, la mitad de la población de niños en edad escolar (732 millones) vive en países donde el castigo corporal en el colegio no está completamente prohibido y tres cuartas partes de los tiroteos documentados que se han producido en escuelas en los últimos 25 años han ocurrido en Estados Unidos.

Para erradicar estas prácticas, Unicef instó a los gobiernos a que respalden la iniciativa ‘Inspire’, acordada y promovida por esta agencia de la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza Mundial para poner fin a la Violencia contra los Niños.

En este sentido, pidió que pongan en marcha medidas urgentes como adoptar planes de acción nacionales bien coordinados que incorporen los sistemas de educación, bienestar social, justicia y salud, así como a las comunidades y a los propios niños, y cambiar los comportamientos de los adultos y abordar los factores que contribuyen a la violencia contra los niños, como las desigualdades económicas y sociales, las normas sociales y culturales que justifican la violencia, las políticas y la legislación inadecuadas, los servicios insuficientes para las víctimas y falta de inversión en sistemas efectivos para prevenir y responder a la violencia.

Unicef también solicitó centrar las políticas nacionales en la reducción de los comportamientos violentos y de las desigualdades, y en la limitación del acceso a las armas de fuego y de otro tipo, y establecer sistemas de servicios sociales y formar a los trabajadores sociales para que ofrezcan servicios de referencia, asesoramiento y atención terapéutica para niños víctimas de violencia.

Educar a los niños, padres, madres, maestros y miembros de la comunidad para que reconozcan la violencia en todas sus formas y capacitarlos para que hablen sobre la violencia y la denuncien sin correr peligro, y recopilar mejores datos desglosados sobre la violencia contra los niños y realizar un seguimiento del progreso a través de una supervisión y evaluación sólidas son otras propuestas de Unicef.

