EL MINISTRO DE CULTURA DICE QUE ‘EL NOVIO DE LA MUERTE’ ES “TRADICIÓN CULTURAL” EN ESPAÑA

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, sostuvo este martes que el himno de la legión ‘El novio de la muerte’ forma parte “de nuestras tradiciones culturales”, después de que una senadora de ERC le reprochara que tres ministros, incluido él mismo, entonaran su letra en la procesión malagueña del Cristo de la Buena Muerte.



“Todo lo relacionado con la Semana Santa, incluidas las interpretaciones musicales, forman parte de nuestras tradiciones culturales”, aseguró el también portavoz del Gobierno tras ser cuestionado por cantar este himno en compañía de los ministros de Interior, Juan Ignacio Zoido, y de Justicia, Rafael Catalá, en Semana Santa.

Para Méndez de Vigo, el hecho de que la Unesco reconociera en 2015 la Semana Santa española como patrimonio inmaterial, implica que todo lo que la adorna también lo es, incluido el himno en cuestión.

La senadora Mirella Cortés (ERC) le criticó porque sus actitudes “honran a los mejores tiempos del No-Do” ydefinió la escena de los ministros cantando como “esperpéntica” y “berlanguiana”. Sin embargo, Méndez de Vigo señaló que es "el ministro que mejor canta” y defendió su derecho de acudir en Semana sSnta a una procesión y cantar.

“La cofradía me ha hecho cofrade honorario y estoy orgulloso”, explicó Méndez de Vigo, por lo que “si puedo, volveré a ir porque me gusta”. Además, reprochó a la senadora catalana que “usted me dice lo que tengo o no tengo que cantar” y la invitó a acudir con él en próximas ocasiones porque “igual se contagia de fe”.



