LA MINISTRA DE SANIDAD REITERA QUE "NO ESTÁ EN LA AGENDA MODIFICAR EL PAGO DE LOS MEDICAMENTOS"

- Aunque C's recuerda que está en el pacto de investidura. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, reiteró una vez más en el Congreso de los Diputados que "no está en la agenda del Gobierno modificar el pago de los medicamentos" y el portavoz de Sanidad de Ciudadanos en esta materia, Francisco Igea, le recordó que esa modificación está en el pacto de legislatura que firmaron ambas formaciones.

Montserrat volvió a pronunciarse sobre el copago en una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya lo hubiera aclarado en un encuentro informativo la semana pasada y tras una entrevista de la ministra en la que se mostró a favor de revisar el copago.

La ministra defendió el actual sistema de copago porque hay que "velar por la calidad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), sobre todo ante el reto que supone el cambio demográfico que se está dando en España. La mayor longevidad de los españoles es un logro del SNS y de toda la sociedad. Supone también nuevos retos a los que dar respuesta".

Por su parte, Igea recordó que en el acuerdo de gobierno firmado por su partido y el PP uno de los puntos dice que "hay que asegurar que el copoago farmacéutico no sea una barrera para el acceso a los medicamentos, en especial para familias monoparentales y miembros en situación de dependencia".

Asimismo, indicó que su grupo ha elaborado una proposición no de ley "basada en datos objetivos de personas que sí han tenido barreras para acceder a los medicamentos por el coste de los mismos para que se les baje el copago. Esto está en el acuerdo y hay que cumplirlo".

El resto de partidos de la oposición le reprocharon a la ministra de Sanidad que con sus declaraciones en relación a la reforma del copago farmacéutico haya creado "alarma social entre los pensionistas".

Así, Carles Campuzano, del PDECat, le pidió a la titular de Sanidad mesura, ya que señaló que "los pensionistas no se merecen que una responsable del Gobierno extienda la preocupación".

Por su parte, Marta Sibina, de Podemos, acusó a Montserrat de "lanzar globos sonda" para ver cómo reaccionan los ciudadanos y Jesús Fernández, del PSOE, centró su intervención en demostrar los perjuicios que el copago ha llevado a la vida de los pensionistas. "Los pensionistas han tenido que pagar 90 euros más por los fármacos", desde que se implantó el copago en el año 2012, mientras que "sus pensiones se han incrementado en 15 euros" en estos cinco años.

